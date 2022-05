Aeromodelismo en Zamora | Pilotos de todo el mundo surcarán el cielo de Coreses

Después de dos años de parón por la pandemia sanitaria, el aeromodelismo regresa con fuerza a la provincia de Zamora. Las pistas de Coreses volverán a ser centro de actividad con la celebración este fin de semana del mítico Open Internacional “Ciudad de Zamora”, valedero para la Copa del Mundo y que cumplirá su 29º edición. En la competición, que se desarrolla en la modalidad F3A, tomarán parte una treintena de pilotos que ya empiezan a llegar a la capital del Duero, lo que supone, por tanto, un importante revulsivo económico en hospedaje y restauración. En concreto, en esta ocasión habrá representación de Portugal, Israel, Francia, Brasil, Finlandia, Inglaterra y, como no, de España, aunque no habrá presencia zamorana y es que no hay ningún piloto en activo en la modalidad que se exige en el Open.

21 FIGURAS EN EL AIRE El campeonato se celebrará de viernes a domingo, y comenzará con las mangas clasificatorias. Habrá un total de cuatro series y cada uno de los pilotos participantes deberá hacer 21 figuras marcadas en el aire, en una ventana de 150 + 150 metros, de distinta dificultad, tanto centrales como laterales. Así, los jueces irán puntuando cada actuación y los diez mejores pasarán a las finales del domingo. A partir de las 9.30 los finalistas marcarán sobre el cielo coresino otras figuras diferentes en busca de la mayor puntuación posible. Con todos en tierra se celebrará la entrega de trofeos y las puntuaciones se pasarán a la Federación Internacional para el ranking de la Copa del Mundo. Se espera, y así está previsto, que las condiciones climatológicas respeten a un todavía deporte minoritario, pero que cuenta con aficionados en la provincia. El Europeo, en verano No será el único gran evento de aeromodelismo que se celebre en la provincia de Zamora, En el mes de agosto, del 21 al 28, se celebrará en la misma modalidad el Europeo con presencia de los más destacados pilotos del continente.