El ZCF Amigos del Duero tiene clara su misión hoy a partir de las 12.00 horas en la Ciudad Deportiva. El objetivo es ganar, sumar los tres puntos, y a partir de ahí esperar que los resultados de la última jornada de la Liga Gonalpi sean beneficiosos para poder celebrar un título de liga que peleará hasta las últimas consecuencias.

El conjunto de Nacho Merino ha firmado una temporada espectacular. Las zamoranas no han encajado ninguna derrota a lo largo del presente curso pero ese hecho no ha sido suficiente como para llegar al último capítulo de liga con el título en la mano. Todo lo contrario, los tres empates que han cedido hasta la fecha obligarán a las locales a ganar su último envite y esperar que el Parquesol “B” tropiece para poder cantar el alirón. Un entorchado que no parece tan complicado que acabe en manos del ZCF Amigos del Duero pues, en el desenlace del pulso por el título, las vallisoletanas se la juegan en casa del San José, tercero en la tabla.

Otra vía para el ascenso

El gran premio de ser campeón es poder ascender de categoría y, aunque Parquesol “B” gane en Soria, no todo estaría perdido para el equipo de Nacho Merino. Existe otra vía de ascenso para las zamoranas, también dependiente de las vallisoletanas. En este caso, del primer equipo del CD Parquesol, envuelto ahora mismo en la pelea por no caer a la Liga Gonalpi.