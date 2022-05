Francisco “Pancho” Bellia tiene claro que, pese a tener ya la salvación en la mano, el BM Zamora Enamora irá este fin de semana a la cancha del Cajasur Córdoba “a por los dos puntos, como siempre”. Si bien, el argentino tiene claro que la temporada pistacho ya está cerrada y, pase lo que pase, el balance es de lo más positivo porque “el equipo logró superar todas las adversidades”.

“Vamos a Córdoba a ganar. Como fuimos a todos los partidos”, afirmó ayer el argentino, consciente de que será una contienda muy diferente para ambos equipos pues “hay un equipo que se está jugando la permanencia y otro que, quieras o no, jugará mucho más relajado tras dejar atrás semanas de mucha tensión” al cerrar su continuidad el pasado sábado.

En este sentido, Bellia no dudó en afirmar que, en los últimos meses, el vestuario pistacho vivió “semanas de mucha presión, tanto en lo individual como a nivel de grupo” y que, lógicamente, “una vez logras la salvación se siente ese relax que puede notarse en pista”, una ausencia de tensión que espera no reste competitividad al cuadro de Viriato: “Nosotros seguimos entrenando todos los días y vamos a buscar los dos puntos como lo hicimos siempre. No hay duda”.

En cuanto al balance de la campaña, el central argentino comentó que, desde su punto de vista, no puede evaluar “el curso al completo” porque llegó a mitad de temporada, pero sí aseguró que, en su opinión, “el equipo supo reponerse en los últimos tres meses a las adversidades que tenía, tanto en forma de lesiones como en circunstancias complicadas como fueron las dos semanas previas al duelo con Vestas BM Alarcos”.

“Hubo momentos complicados, semanas en las que si no se ganaba se estaba muy cerca del descenso. Creo que lo logramos solucionar y, después del encuentro del sábado y lograr la permanencia”, señaló Bellia, afirmando estar “súper contento por lograr la salvación y hacerlo a falta de una fecha en una liga tan complicada como esta”.

Una satisfacción que también expresó hacia el club y su estancia en Zamora. “En lo personal y deportivo fue un año muy positivo. Creo que entré en un club muy parecido al que tenía en Argentina, con gente muy buena en directiva y cuerpo técnico, y unos compañeros para quitarse el sombrero. Fichar en enero fue la decisión correcta para mí”, aseguró.