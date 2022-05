Evidentemente satisfecho por el trabajo realizado por el Balonmano Zamora y con una sonrisa en la cara, Iván López señalaba al término del encuentro que el equipo demostró “una gran madurez” para controlar el partido y ganar, dejando la permanencia como premio y “una gran satisfacción por el trabajo del equipo” al técnico andaluz.

López no dudó en señalar que el BM Zamora Enamora de esta temporada “parece que tiene como sello” el sufrir. “Si no lo hacemos con sufrimiento no sabemos hacerlo”, confesó, señalando que él “esperaba un partido similar” al que se vio en el Ángel Nieto. “Ellos han hecho uno de los mejores partidos del año, jugar sin presión ayuda. Nosotros sabíamos la responsabilidad que había y lo importantísimo que era ganar y no hemos fallado”, analizó el técnico, añadiendo: “teníamos que no depender de otros pues, como se ha visto, tanto Vestas BM Alarcos como Cajasur Córdoba han ganado sus partidos”. Una victoria que, bajo su punto de vista, el equipo pistacho logró “mostrando madurez, aunque se nos hayan escapado un par de bolas al final”. “Hemos controlado bien el partido y estoy muy satisfecho con el trabajo de mis chavales”, sentenció el andaluz sobre el encuentro.

En cuanto a los nervios en el banquillo y si, en su caso, conocía de primera mano lo que iba pasando en otras canchas, Iván López aseguró que “durante el partido, ni me he acordado de los otros encuentros, la verdad”. “He preguntado como iban los otros partidos al descanso pero, en pista, no me he molestado en saber cómo iban nuestros rivales. De hecho, ni me he acordado. Me he enfocado en lo que podíamos controlar, que es nuestro juego, nuestro partido, y ha salido bien”, aseguró.

Por último, el técnico quiso “agradecer el apoyo de la afición que, durante todo el año, no han dejado de creer en el equipo”. “Espero que nos veamos la temporada que viene y que el gran ambiente visto hoy en las gradas sea el preámbulo de una temporada que viene con el Ángel Nieto lleno desde el principio”, concluyó.

Guille: “Objetivo cumplido, ahora a disfrutar”

Por su parte, el capitán Guillermo García “Guille” comentó en rueda de prensa que el BM Zamora Enamora jugó ayer un “un partido muy igualado, de tú a tú” en el que “al final se consiguió una renta que permitió al equipo estar más tranquilo y alcanzar la victoria y la permanencia”. “Objetivo cumplido, además con una victoria en casa que yo creo que es lo mejor. Ahora toca disfrutar”, indicó, añadiendo: “todavía queda un partido en Córdoba y, aunque no nos juguemos nada, hay que ir a disfrutar y jugar más sueltos. A divertirse y ganar”.

En cuanto a si vio en algún momento peligrar el triunfo, Guille comentó: “en esos instantes te vienen flashes de otros años, de partidos que se van en dos minutos pero, pese a ser momentos de mucha tensión, el equipo mantuvo la calma”.