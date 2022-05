El Zamora CF a Majadahonda, el último desplazamiento del curso

Cuando empezó la temporada nadie esperaba llegar a este momento con el descenso certificado, pero la mala dinámica ha llevado al Zamora CF a esta situación. El equipo rojiblanco afronta esta tarde el último desplazamiento del curso que le llevará hasta el Cerro del Espino donde le espera un Rayo Majadahonda que sí tiene mucho en juego y es que los majariegos apuran opciones para estar finalmente en el play-off de ascenso a Segunda División. Los de Yago Iglesias acuden a la cita conscientes de que lo que toca es luchar hasta el último momento sin dejarse llevar y también con el reto de escalar puestos en la clasificación por si ese hecho puede beneficiar al club ante posibles vacantes en Primera RFEF.

Ante todo, Yago Iglesias puso en valor la profesionalidad que debe mostrar el equipo hasta el final de una liga que todos quieren terminar cuanto antes. “Hasta que se hace oficial el descenso pones todas tus fuerzas en que eso no llegue. Llegado ese momento es una situación complicada”, reconoció, al tiempo que dejaba claro que “tenemos dos jornadas por delante, vamos a competir hasta el último momento y estamos centrados en ir a Majadahonda a por los tres puntos. Queremos ganar hasta el último día”, añadió el gallego. Con todo, y dejando claro que no pueden desvirtuar la competición, irán a por todas con un once “reconocible” pero en el que no estarán Luque y Dieguito, y a buen seguro Jordan, también tocado.

MOTIVACIÓN MÁXIMA

En cuanto a su rival majariego espera que al ser un equipo de la zona alta provoque una mayor motivación entre los suyos, que han competido mejor, en muchos casos, frente a rivales de la zona alta como fue ante el Depor o Racing. Al respecto, Iglesias, que sigue en conversaciones para una renovación que no está firmada ni para la que hay un acuerdo absoluto, recordó que “el Rayo Majadahonda estaba llamado a acabar en esas posiciones de jugar play off para volver a Segunda División y en eso está. Es un equipo que lo pondrá difícil, en un campo complicado. Es un rival de altura y esperemos que nosotros como otras veces y sobre todo fuera de casa estemos a la altura”.