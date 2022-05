Resumen y Resultado del Balonmano Zamora Enamora - Handbol Esplugues: Permanencia conseguida (26-25)

El Balonmano Zamora Enamora ganó por un ajustado 26-25 a Handbol Esplugues y consiguió así su ansiada permanencia en División de Honor Plata. Una salvación que firmó en un partido igualado, tenso hasta su último segundo, en el que pese a jugar con un rival descendido tuvo que tirar de su mejor balonmano y fortaleza mental para ganar y sellar su destino.

Una parada de Mendieta y la habilidad de Torres puso por delante al BM Zamora Enamora tras un minuto de juego. Un buen inicio que tuvo su continuidad en otro tanto de Jortos frente a un Handbol Esplugues que no encontró facilidades en la buena defensa pistacho durante los minutos iniciales.

Diego Pérez y Jortos respondieron a los primeros tantos visitantes, manteniendo la renta de dos goles al término de los compases iniciales que tuvieron en las paradas de "Oso" y la buena actuación zamorana en defensa como protagonistas.

Handbol Esplugues no se jugaba nada pero, no por ello de buscar la victoria. De hecho, en cuanto el ataque local bajó un poco su acierto, el duelo no tardó en igualarse. Los catalanes, más dinámicos, pusieron el 4-4 en el marcador. Un tanteo que Jortos desequilibró en favor de los suyos antes de que llegara la primera exclusión del duelo.

Fernando era sancionado y dejaba a su equipo con un hombre menos durante dos minutos. Tiempo que Handbol Esplugues aprovechó para, en sus dos siguientes disparos, ponerse por delante en el marcador.

Con todos de nuevo en pista, el BM Zamora Enamora no supo reaccionar a este hecho de forma instantánea y, lejos de empatar, se vio obligado a pedir un tiempo muerto con el que solventar sus problemas ofensivos a mitad de primera parte (5-7, m. 15).

Raúl Maide puso fin a la sequía zamorana nada más reanudarse el duelo. El tanto tuvo su respuesta pero, en la siguiente acción, el central pudo forzar la primera exclusión y eso facilitó la búsqueda del gol. Por desgracia, los catalanes atacaron sin fallo con portería vacía, y la desventaja de dos goles se mantuvo intacta hasta los minutos previos al descanso.

Con diez minutos para el intermedio, Cubillas se erigió en protagonista. Dos goles suyos hicieron que las tablas volvieran al marcador, retomando el BM Zamora Enamora la delantera con un siete metros anotado por el extremo antes del tiempo muerto visitante (10-9, m. 22).

Pese al 3-0, Handbol Esplugues no tiró la toalla. Puso el empate y trató de no perder comba con los pistacho. Sin embargo, Mendieta bajo su arco y Cubillas en el contrario, alargaron el mandato local durante los siguientes minutos. Instantes tensos, igualados, con Raúl Maide tomando el relevo en la anotación y el luminoso reflejando un escueto 14-12 al paso por vestuarios.

La segunda parte no pudo iniciar mejor para el BM Zamora Enamora. Cubillas ponía a Jaime un gran fly para que abriera el marcador y, en la siguiente acción, hacía el 16-12 que daba tranquilidad a los zamoranos pese a los adversos resultados lejos del Ángel Nieto. Una diferencia que Handbol Esplugues no tardó en reducir, mostrando más acierto que los locales a lo largo de los siguientes minutos (17-15, m. 35). Un momento de apuro interrumpido por la fortuita lesión del visitante Rivas, que se tuvo que retirar del terreno de juego.

La lesión de su jugador motivo al Handbol Esplugues, que llegó a reducir la diferencia a un solo tanto antes de que el marcador se congelara con 18-16 en el marcador con un gol de Jortos. El lateral fue el encargado de sumar un tanto más al luminoso en el minuto 9, poniendo Cubillas a continuación el 20-17 en el primer contragolpe zamorano efectivo de la tarde.

Los catalanes, viéndose cuatro abajo en la siguiente acción, solicitaron tiempo muerto. Un receso que, junto a la exclusión de Bellia, dieron respiro al cuadro visitante. Handbol Esplugues firmó un parcial de 2-0 y volvió a meterse en partido para alcanzar el intermedio del segundo acto con posibilidades de amargar la tarde a los zamoranos (22-20, m. 47).

Con los nervios a flor de piel y tras varias decisiones arbitrales en contra, Iván López utilizó un tiempo muerto para calmar los ánimos pistacho y buscar el mejor juego del cuadro de Viriato. Una versión que se antojaba necesaria con BM Alarcos y Cajasur Córdoba ganando sus partidos.

Cubillas volvió a marcar desde los siete metros y Mendieta corregía el fallo de Jaime con una gran parada. El duelo seguía bajo mando pistacho, con Andrés Pérez dándole pausa y sentido, pero quedaban diez minutos en los que podía pasar de todo (23-21).

Bellia, con un gran tanto, ampliaba el margen de un BM Zamora Enamora que encaró la recta final con cuatro tantos de ventaja gracias a una gran parada de Mendieta y un nueve siete metros forzado por Magariño y transformado por Cubillas. Restaban cinco minutos y el 25-21 tranquilizaba bastante.

Iván López no lo veía del todo claro y sacó a March para cubrir su meta con el ataque zamorano ahora atascado. Un problema que Magariño se encargó de solventar con un 26-22 a falta de poco más de tres minutos. Un tiempo de sufrimiento que podía llevar a la tranquilidad de la permanencia.

El movimiento del técnico andaluz tuvo premio tras el receso perdido por Handbol Esplugues. Mach atajaba un balón clave y todo parecía hecho. Sin embargo, tocó sufrir. Dos pérdidas de balón supusieron un parcial de 0-2 que dejaba el duelo en dos goles a 75 segundos del bocinazo final. Un peligro que obligó a López a detener el envite para superar con éxito la defensa abierta final.

El BM Zamora Enamora no consiguió anotar, no pudo certificar hasta el final su salvación. Pero alcanzó su meta con cabeza, haciendo pasar el crono y aprovechando la ventaja con la que contaba para asegurar seguir un año más en División de Honor Plata.