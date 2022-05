El entrenador del Zamora CF, Yago Iglesias aseguró este jueves que el equipo pondrá “toda la carne en el asador y trabajará hasta el último partido”, pese a que el descenso de categoría es ya matemático. El técnico gallego reconoció que ha mantenido negociaciones con el club sobre su continuidad pero puntualizó que “nos queremos centrar en lo importante que es que el equipo compita hasta el último día. Estamos pensando en ello pero, como ya le hice ver al club, en años anteriores yo siempre he renovado tras finalizar la temporada. Pero veo bien que el Zamora quiera hacer las cosas pronto y estamos conversando”.

Iglesias insistió en que “estoy muy contento en Zamora, tanto en la ciudad como en el club que tiene un gran ambiente profesional y no hay ningún sitio en el que un entrenador pueda tener este día a día”, y respecto a lo que resta de temporada, el técnico coruñés añadió que “me gustaría acabar el año con dos victorias porque, si las conseguimos, podría ser el inicio de una nueva etapa”.

El equipo rojiblanco vivió una semana de parón coincidiendo con el partido que tendría que haber jugado contra el desaparecido Extremadura, “una semana que fue bastante dura para el equipo tras certificarse el descenso pese a que hasta que se hizo oficial, pusimos todo el empeño en que no llegase. Fue una situación complicada para todos.Pero después de los días de desconexión que difrutamos, he encontrado muy bien al equipo, he visto contentos a los jugadores e incluso les he dicho que estoy gratamente sorprendido por ello y que esta es la línea que habrá que seguir”. Iglesias explicó que “nos quedan dos jornadas en las que vamos a competir hasta el último momento e iremos a Majadahonda a por los tres puntos porque vamos a querer ganar hasta el último día”.

El entrenador del Zamora aseguró en la rueda de prensa de los jueves que “ha sido una semana normal porque queremos competir y que no haya ninguna duda de que podamos dejarnos ganar. No podemos dejar ninguna duda de que podamos ir a Majadahonda de paseo”. Y en ese sentido aseguró que seleccionará a los jugadores que se encuentren en mejor estado, “a los más adecuados para ganar y en función del estado de forma escogeremos el mejor once inicial”.

Respecto al Rayo Majadahonda explicó Yago Iglesias que está peleando por entrar en la zona de ascenso, como le ocurría al Logroño contra el que jugamos el partido “en el que más hemos sufrido aunque también por la entidad del rival y no queremos que nos vuelva a pasar eso esta semana. No vamos a pensar en que todo termine y espero que veamos la mejor versión del Zamora”.

Yago Iglesias tiene dudas con Jordan para la convocatoria del próximo partido y Dieguito sigue lesionado, pero el resto de la plantilla está disponible.

Respecto al Majadahonda remarcó que “es un rival que está apurando sus opciones de jugar el play off, y ya al comienzo de la temporada era un equipo para estar ahí arriba, para volver a la Segunda División, y nos lo va a poner muy difícil porque tiene un nivel individual y colectivo muy alto. Esperamos estar a la altura del rival, nos olvidaremos de la clasificación y del futuro para intentar ganar”.