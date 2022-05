El jugador del Zamora CF Jorge Fernández reconoció que el estado mental de la plantilla rojiblanca no es el mejor tras confirmarse el descenso matemático pero “somos profesionales e, independientemente del ánimo, vamos a salir a competir el sábado”. El atacante asturiano calificó como “normal” la semana que está viviendo el equipo y volvió a apelar a la profesionalidad de todos para asegurar que “jugaremos independientemente de la clasificación y todos estamos mentalizados para ganar el partido”.

Jorge Fernández recordó que pese a que el descenso del Zamora es ya matemático, “quedan por resolver muchas incógnitas y nuestro objetivo es quedar lo más arriba posible”.

Respecto a sus planes de futuro, el jugador asegura que “estamos centrados en trabajar de la misma manera que durante el resto de la temporada para hacerlo lo mejor posible porque pueden plantearse algunas posibilidades y todo va un poco relacionado. Lo que sí tenemos claro es que tenemos que dejar la imagen del club lo más arriba posible”.

Respecto a la autocrítica que haya podido realizar sobre la campaña que finaliza, Jorge Fernández declaró en rueda de prensa que “no me corresponde a mi realizar un balance general de la marcha del equipo, lo deben de hacer otros y no sé si lo han hecho cada uno de mis compañeros. Yo soy bastante autocrítico siempre e intento mejorar tras cada partido, viendo en lo que estoy mejor o peor casi a diario.Pero a nivel general no me corresponde a mi hacer un balance”.

Jorge Fernández asegura que no tiene todavía claro su futuro: “No sería ético ponernos a hablar de estas cosas cuando todavía quedan dos jornadas de Liga. Ahora toca acabar la temporada dando la mejor imagen posible”, concluyó el jugador asturiano.