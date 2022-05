“Se puede ganar o perder, pero nuestra esencia es competir”

El Caja Rural Atlético Benavente tiene una cita con la historia este sábado, a las 20:30 horas. El conjunto dirigido por Chema Sánchez disputa la ida de la semifinal del play-off de ascenso a la máxima categoría del fútbol sala español. Un paso del que también es responsable Álvaro Arias, presidente de la entidad y cuya gestión ha contribuido al crecimiento que ha experimentado el equipo zamorano.

Arias, exjugador y máximo mandatario blanquiazul desde 2016, ha mostrado una gestión sólida y plena confianza en el míster y en sus jugadores, por complicadas que se hayan puesto las cosas. Argumentos que, junto al apoyo de la afición, han llevado al equipo a esta importante cita histórica. Un duelo que afronta con la tranquilidad de saber que, cada año, el equipo sigue creciendo y superándose respecto al año anterior.

–El Atlético Benavente juega este fin de semana la ida del play-off de ascenso a Primera División por primera vez en su historia. ¿Podría decirse que el equipo está viviendo un sueño?

–Sí, la verdad. Desde que aterrizamos en la directiva del club, se han ido consiguiendo los objetivos temporada tras temporada. Y bueno, aunque el objetivo de este año era la salvación, llegamos al play-off de ascenso y lo vamos a preparar con toda la ilusión y a ver si el equipo es competitivo y puede dar alguna alegría.

–¿Cuáles diría que han sido las claves para el crecimiento que ha experimentado el equipo en los últimos años?

–Desde que llegamos al club, sabíamos que había que trabajar bien, porque hay muchos futbolistas con mucha calidad en Benavente, pero que no estaban jugando en la ciudad. Entonces, sabíamos que si conseguíamos atraerlos y hacer un proyecto atractivo para ellos para que decidieran jugar aquí, pues daríamos el primer salto. A partir de ahí, llegó Chema y, con el apoyo que siempre hemos tenido de la afición, sumado todo a una buena gestión, hemos conseguido cada año superar la clasificación de la temporada anterior.

–Según me confirmó el propio Chema Sánchez, después de un inicio de temporada muy complicado, presentó su dimisión, pero fue ratificado como entrenador. ¿Podría entenderse, pues, que la confianza de la cúpula directiva del Atlético Benavente en su míster ha sido siempre plena?

–Es cierto, después de las primeras tres o cuatro jornadas de liga, tuvimos una reunión con Chema y él dijo que si hacía falta dejaba el cargo, pero desde la directiva le animamos a seguir y, a partir de ahí, la siguiente jornada el equipo empezó a ganar y a ganar, escalando posiciones y encontrándose mejor. Y a medida que los jugadores ya asimilaron y entraron en la dinámica pues ya fue todo más fácil. Fue difícil arrancar la temporada porque desde que lleva Chema siempre ha habido dos o tres retoques en la plantilla, pero este año tuvimos una profunda renovación y los chicos tardaron en acoplarse, pero en cuanto lo conseguimos, fueron llegando los resultados.

–¿Cómo de difícil sería para el Atlético Benavente asumir un posible ascenso, en cuanto a economía e infraestructuras?

–Nosotros no nos vamos a volver locos. Sabemos que en teoría no era el objetivo de este año, pero si viene, nos lo vamos a tomar con nuestra filosofía. Es decir, jugaremos con gente de Benavente y, si se subiera, lógicamente vendría gente de primera división, pero no nos vamos a volver locos.

Subir no era el objetivo de este año, pero si viene, nos lo vamos a tomar con nuestra filosofía. Es decir, jugaremos con gente de Benavente. No nos vamos a volver locos. Álvaro Arias - Presidente del Atlético Benavente FS

–¿Qué siente como presidente del club al ver a toda la ciudad volcada con el equipo, llenando el pabellón cada fin de semana y dejándose la piel y la garganta animando a su Atlético Benavente?

–La verdad es que es un orgullo, porque vas a cualquier bar, a cualquier cafetería y toda la gente comenta partidos y habla de fútbol sala. Sentimos el apoyo y eso es fundamental para que la directiva y el club cojan fuerzas, y es fundamental porque es mucho trabajo el que hay detrás de un partido que se ve los sábados. Es un orgullo y nos da muchas fuerzas para continuar.

–¿Y cuando ve competir al equipo, al bloque deportivo y humano que han conseguido conformar Chema Sánchez y sus chicos?

–Chema para eso es un monstruo. Con todos los equipos que ha tenido aquí en Benavente ha hecho de ellos una gran familia, y se dejan la piel en cada partido. Ese es un poco el ADN que tiene el Atlético Benavente. Los chicos son muy competitivos y dejan todo en la pista que es lo que se pide desde el club. Se puede ganar o perder, pero nuestra esencia es competir, y con Chema a la cabeza se multiplica por diez.

–¿Cómo ha vivido usted una temporada como esta, que ha sido tan dura y tan complicada, como presidente y como aficionado del club?

–Ha sido complicada, de mucho desgaste. Además, en la pretemporada, como hemos comentado, no nos salían las cosas y hasta la cuarta o quinta jornada no empezamos a ver resultados. Cuando los resultados son tan negativos, se pone todo el proyecto en duda y te entran esas incertidumbres de si lo has hecho bien durante el verano o no. Al final, estaba claro que los jugadores que había en Benavente tenían calidad para salvarse esta temporada. Y no solo eso, sino que han conseguido meterse quintos en una liga tan competida como hemos jugado, que ha sido la mejor liga de Segunda División de los últimos años, por no decirte de la historia, y bueno pues ahí estamos entre los cinco primeros.

–¿Y cómo vivirá tanto este partido, como el del sábado que viene?

–La verdad es que con muchos nervios, pero bueno. La procesión va por dentro y aguantaremos. Sabiendo, además, que los que se juegan todo son ellos, Peñíscola, nosotros no vamos a regalar nada, pero lo afrontaremos con tranquilidad y si este año no puede ser, otro año será.

–¿Algún mensaje o llamamiento que quiera hacer para la afición de cara, sobre todo, al partido de este sábado en Benavente?

–Que vengan un día más a La Rosaleda a apoyarnos. Es un partido histórico y jugamos contra un pedazo de equipo como es Peñíscola. Así que les pido que vengan, apoyen, disfruten y que den valor a lo que viene por Benavente. La semana pasada vino UMA Antquera, que a día de hoy es campeón de Copa del Rey y nos estamos acostumbrando a ver equipazos por Benavente y a verlo como si fuera normal y hasta hace un par de temporadas no se veía en la ciudad fútbol sala de esos niveles. Así que solo les pido eso, que vengan, que animen y que disfruten.