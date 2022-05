Twitter es la red social donde te puedes encontrar mensajes de todo tipo. En este caso, un usuario se ha hecho eco ante un "posible fichaje" del portero del Sevilla CF, Yassine Bounou (conocido como Bono) por el Zamora CF.

"Pues yo creo que para Bono, pasar del Sevilla al Zamora es dar un pequeño paso atrás, con todos mis respetos al Zamora. Si me dices que va del Sevilla al Bayern de Munich, todavía".

Pues yo creo que para Bono, pasar del Sevilla al Zamora es dar un pequeño paso atrás, con todos mis respetos al Zamora.

Si me dices que va del Sevilla al Bayern de Munich, todavía.@marca. pic.twitter.com/ANMcp2EaRV — 🐝 Iñigo Herrero 🐝 (@hegari) 18 de mayo de 2022

El artículo pertenece a un periódico de prensa deportiva nacional. El usuario interpreta el titular, "Bono, a un paso del Zamora", y hace un guiño ante la posibilidad de que el portero marroquí recale en el equipo zamorano.

Lo cierto es que Bono está a un paso del Zamora, pero no del equipo, si no del trofeo al portero menos goleado, un galardón que se entrega a final de temporada. De no jugar la última jornada, el marroquí se alzará con el Trofeo Zamora.

Las reacciones

Los zamoranos no han tardado en darse cuenta y han reaccionado ante esta "noticia".

"C........, bastante tengo ya con el descenso como para estas bromitas" señalaba un usuario cabreado.

"VILLAFAÑE TE QUIERO" citaba otro, con mayor entusiasmo.