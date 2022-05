Marcos Santos, campeón de la liga finlandesa

El que fuera entrenador de las categorías inferiores del Zamarat en varias ocasiones, Marcos Santos, se ha proclamado campeón de la primera división masculina finlandesa con el Kauhajoki Karhu Basket, el equipo de una población de solo 13.000 habitantes que superó, por ejemplo, al de la propia capital, Helsinki, al que se impuso en las semifinales del play off por el título.

Santos cumplía su segunda temporada en el equipo finlandés en el que figura como segundo entrenador, al que llegó tras su estancia en Zamora en la temporada (20-21) en la que estuvo como ayudante de Angel Fernández y posteriormente de Fran García. El entrenador bañezano ya había prestado sus servicios en el club naranja en la época de Juan de Mena.

“Estoy muy contento por alcanzar el título con este equipo que representa a una ciudad del tamaño de Astorga pero que cuenta con un apoyo enorme de su afición, hasta el punto de que a todos los partidos de la temporada viajaron varios autobuses de aficionados en viajes de hasta 7 horas y en los partidos en casa se llena el pabellón que tiene una cabida para 1.400 personas”, reconoció en declaraciones a este periódico Marcos Santos.

La liga finesa tiene un nivel discreto pero los tres primeros equipos, de los 12 que forman la máxima categoría, pueden situarse entre LEB Plata y LEB Oro, a juicio del técnico leonés. Y el Kauhajoki, que no partía como favorito, se proclamó campeón de la liga regular y luego en los play off se impuso contra Helsinki por 4-1 y en la final al Salon Vilpas, campeón del pasado año, por el mismo rotundo resultado pese a tratarse de unos play off muy duros pues se juega “día sí y día no”.

Su equipo cuenta con cinco jugadores norteamericanos gracias a la normativa de la Federación Finlandesa, y los siete restantes son nacionales. Santos recuerda además que el pasado año, el primero que trabajó para este club, ya se proclamaron subcampeones de liga y este año se situaron en cabeza de la clasificación casi desde el principio de la temporada y a falta de cinco jornadas tuvo que dirigir él al equipo en el partido contra Helsinki por enfermedad del primer entrenador que contrajo el Covid. En la primera eliminatoria del play off por el título, el Kauhajoki fue claramente superior al Lathi que había finalizado octavo, y tanto en semifinales como en la final, las victorias fueron claras, ambas por 4-1.