El CD Zamarat ha anunciado que se han roto las negociaciones para que Jacinto Carbajal continuase al frente del Recoletas Zamora de Liga Challengue. El técnico extremeño tenía una oferta sobre la mesa pero finalmente, ambas partes, han optado por romper su relación de cara a la próxima temporada.

“Se ha llegado a un acuerdo de desvinculación que satisface a ambas partes -asegura el club naranja en una nota de prensa-. Si bien Carbajal tenía una oferta encima de la mesa para continuar, las dos partes han creido oportuno no prorrogar el contrato”.

Jacinto Carbajal llegó al comienzo de la temporada que acaba de finalizar al club zamorano de Liga Challenge con el objetivo de conseguir ascender al Recoletas a la máxima categoría de la que había descendido, pero este objetivo finalmente no se ha conseguido. “El club agradece el esfuezo y la dedicación del técnico extremeño y le desea mucha suerte tanto en lo personal como en lo profesional”, añade el Zamarat en la nota de prensa.

Este cese ha pillado por sorpresa a la afición del equipo naranja que esperaba la renovación del entrenador extremeño, aunque hace tan sólo unos días el propio presidente del Club, Carlos Baz, no quiso pronunciarse claramente e incluso recalcó que “en este club no hay nadie imprescindible”, reconociendo que si no continuaba Carbajal “no pasará nada".

LAS PALABRAS DEL MISTER

Jacinto Carbajal, también hizo público el cese señalando que "finalmente, la próxima temporada no continuaré entrenando en Zamora. Me gustaría agradecer a la familia de Recoletas Zamora el trato recibido en estos meses y el buen recuerdo que me llevo de la ciudad y del club. Deseo la mejor de las suertes al club y espero que en un futuro próximo volvamos a encontrarnos", dijo el técnico extremeño.