Las instalaciones de la Universidad Complutense de Madrid acogieron la primera jornada de Liga Nacional de Menores, Cadetes y Junior, auspiciada por la RFETA, a la que acudieron dos tiradores cadetes del C.D. Arqueros Zamora: Olivia Lorenzo y Antonio Fernández, acompañados por el técnico Daniel García.

Los objetivos que llevaban los dos eran únicamente tomar contacto con la competición nacional dado que únicamente lo habían hecho en autonómica, seguir aprendiendo a competir y disfrutar.

Olivia tiró realmente bien. Consiguió una marca que superaba en 50 puntos la mínima para entrar en el Centro de Tecnificación de Castilla y León, algo en lo que no había pensado y que además no había conseguid en la temporada de sala, pero tampoco era de esperar que lo consiguiera en la primera competición de aire libre. Además, consiguió la segunda mejor marca de los castellanos y leoneses desplazados hasta Madrid, lo que le dio el pase para estar en el equipo de los tres mejores de Castilla y León para tirar por equipos el domingo. Pero antes debía tirar las eliminatorias individuales de octavos, a las que había accedido en el puesto 19º, contra una asturiana teóricamente de mayor calidad que ella. Pero eso no la amilanó y logró llegar a empatarle a 4. En la entrada por los dos últimos y definitivos puntos se le fueron ligeramente dos flechas y esto es lo que estaba esperando la asturiana para tomarle ventaja y ganar el set. Acabó su andadura individual la 17º. Un registro muy bueno para su primera competición nacional.

El domingo tiraría por equipos junto al leonés Jorge González y la salmantina Andrea García. Les tocó el enfrentamiento, de nuevo, contra el equipo asturiano, bastante experimentado ya. De nuevo empezaron perdiendo, remontaron, empataron y en el set definitivo perdieron pero con buenos registros. El equipo quedó finalmente en 5º lugar y con la sensación de poder haber hecho más.

Por su parte Antonio tardó un poco en entrar en competición debido a un problema de material en los calentamientos que le puso más nervioso de lo necesario, esto le llevó a cometer errores que no esperaba. A pesar de todo logró entrar en las eliminatorias el 23º, posición que le llevó a enfrentarse al 10º, un madrileño al que pudo haber vencido fácilmente porque no compitió al nivel que se esperaba en base al ranking clasificatorio. Antonio no aprovechó el bajón del madrileño y cayó eliminado, si bien el puesto final fue el 17º, igual que Olivia.

Los objetivos con el que acudieron los dos los cumplieron perfectamente y es de esperar que en próximas ediciones ambos mejoren. De momento los dos están deseando volver a la segunda jornada de Liga Nacional. Pero antes deberán disputar la 3ª jornada de Liga Territorial este sábado en Valladolid.