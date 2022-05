El Zamora Rugby Club acaba la Liga en séptima posición tras la última victoria en Ávila, en el partido correspondiente a las finales del play-off que dirimían los últimos puestos. El ZRC partía con una ventaja de 11 puntos, tras el 24-13 del partido de ida celebrado en Zamora a principios de marzo.

En los primeros compases del partido se notaba que era una final y ambos equipos demostraban nerviosismo, todo ello traducido en demasiadas infracciones. Ya en el minuto 3 los Carneros se podían haber adelantado en el marcador gracias a un golpe de castigo por placaje retardado pero Juanillo erró el tiro a palos. El partido estaba muy igualado, quizá con algo más de iniciativa por parte de Rugby Ávila Club pues se jugaba la mayor parte en campo zamorano. La mejor noticia es que el tiempo iba transcurriendo , lo que favorecía al ZRC pues seguía manteniendo intacta su ventaja de la ida.

Pero en el minuto 28, el RAC se adelantaba en el marcador tras una buena jugada de los tres cuartos, reagrupan en línea de 5, abren a la delantera, siendo finalmente un pilier el encargado de ensayar. 5-0 para Ávila (no hubo transformación).

ZAMORA FUE DESPERTANDO

El partido seguía más o menos por los mismos derroteros, llevando la iniciativa Ávila aunque desperezándose poco a poco el Zamora Rugby Club. Y así en el minuto 37, Mario coge el oval en línea de 10 abulense pegado a la banda, y tras sortear a 4 contrarios gracias a su potencia y velocidad, ensaya bajo palos dejando en bandeja la posterior transformación de Juanillo. 5-7 para los locales y terminaba así el primer tiempo, donde lo más destacable fue la fortaleza en defensa del ZRC y el dominio en las fases estáticas. En el debe, lograr surtir de buenos balones a la línea dada la cantidad de posesiones que se consiguieron por estas vías. Destacar también el cansancio de ambos equipos en un día de calor y con la temporada ya muy avanzada.

MISMO GUION TRAS EL DESCANSO

Comenzaba el segundo tiempo de la misma manera que el primero: La posesión del balón era para el RAC, y los Carneros seguían con su buena defensa. En el minuto 11 los locales lograron su segunda marca por el lado cerrado en un despiste del conjunto zamorano. 10-7 pues no hubo transformación. Corría el minuto 16 cuando Juanillo acortaba distancias gracias a la transformación de un golpe de castigo fácil a unos 10 m. de palos que dejaba el tanteador en empate a 10. Pero los zamoranos no acababan de estar finos en ataque, pues aunque dispusieron de buenas jugadas a la línea y de descargas en delantera, cuando llegaban a la línea de 22 contraria, acababan cometiendo algún error y vuelta a empezar. Nuevamente, la mejor noticia era que el tiempo seguía transcurriendo, y aunque Ávila estaba mostrándose algo mejor en ataque, no se imponía lo suficiente para doblegar la defensa de los Carneros.

TERCER ENSAYO RIVAL

En el minuto 22 el RAC conseguía su tercer ensayo tras sacar a la mano un golpe de castigo en línea de 5 del ZRC, ensayando uno de sus delanteros. Esta vez si habría transformación por lo que el marcador reflejaba un 17-10. Lejos de entrar en preocupaciones ya que Ávila se ponía a 4 puntos para solventar la ventaja del partido de ida, el ZRC se vino arriba provocando varios golpes en campo de Ávila, y en uno de ellos centrado a palos, en el minuto 28, Juanillo conseguiría tres nuevos puntos que dejaba el partido en 17-13. Los Carneros estaban jugando sus bazas que no eran otras que contener los ataques abulenses, y aprovechar las ocasiones por infracciones cometidas por el Rugby Ávila Club para tirar a palos, y que éstos no consiguiesen limar la ventaja del partido de ida.

En el minuto 32 hubo un golpe de castigo transformado también por Juanillo pero que finalmente no subió al marcador porque el linier local no consideró que hubiera pasado entre palos.

Y así terminó el partido, reflejando un 17-13 final que hacía bueno los 11 puntos de ventaja que traían los Carneros de la ida.

Finalmente, el Zamora Rugby Club queda séptimo de diez equipos en la clasificación, algo que valoran como una "muy buena noticia pues ha sido una temporada muy dura por la escasez de efectivos desde el inicio de temporada pero lo han logrado suplir con más garra y tesón que nunca".