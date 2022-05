Escribano termina segundo pero es más líder

Una mala salida le impidió al zamorano Cristian Escribano conseguir su segunda victoria de la temporada en el Campeonato de España de Autocross y tuvo que conformarse con la segunda posición por detrás del burgalés Roberto Martínez. Escribano llegaba a la carrera del circuito Eduardo Lalana de Esplús liderando el Campeonato de España tras su victoria en la primera carrera de la temporada, disputada en MotorLand Aragón, y terminó primero la jornada de series del sábado, sin embargo, Roberto Martínez consiguió una ligera ventaja en la serie del domingo que le permitió escoger puesto en la pole posición y salir desde el puesto central, cerrando en la primera curva a Escribano y permitiendo que Gallardo, que partía segundo, se colase entre ambos. El zamorano dejó patente que es el mejor piloto del circuito consiguiendo en solo tres vueltas superar a Gallardo, pero ya no tuvo tiempo para alcanzar a Martínez y entró en la meta en la segunda posición que le permite afianzarse como líder del Campeonato, cuyo título defiende.

El piloto zamorano subió al podio para recibir el trofeo de segundo clasificado y su primer gesto fue hacia el cielo para dedicarle la carrera a Carlos Cordero, el padre de su compañero y rival Iván Cordero -cuarto en la primera carrera del Campeonato-, que falleció repentinamente esta misma semana, y a Javier Rapado, el comisario fallecido en la carrera del Autonómico disputada en Almaraz.

El vigente campeón fue el gran dominador de la jornada del sábado en la que fue el mejor en la calificación por delante del gallego Gabriel Serrano, mientras Rafael Gallardo se situaba en el sexto puesto y Martínez era décimo. Escribano también ganó las dos series clasificatorias del sábado, en la primera por delante de Roberto Martínez y Gallardo, y en la segunda de Martínez y Carlos Julián. Pero el domingo, las cosas no le salieron al zamorano que terminó la tercera y última serie en la décimo quinta posición con victoria esta vez para Serrano y segundo puesto para Martínez.

Un rival le embistió por detrás y se vio relegado a la última posición. De esta forma, Escribano tuvo que tomar la salida desde el puesto de la izquierda en la primera línea de la parrilla, Martínez elegía el central, y Gallardo se colocaba a la derecha. No fue buena la salida del zamorano que vio cómo Roberto Martínez le tapaba la entrada a la primera curva del circuito y al tiempo permitía que Gallardo se colase en la segunda plaza por fuera. Pero Escribano no tardó ni dos vueltas más en alcanzar y superar a su rival por el segundo puesto, aunque Roberto Martínez había ya aprovechado la “lentitud” de Gallardo para escaparse a 3 segundos que ya fueron irrecuperables para el líder del Nacional que tuvo que coformarse con la segunda posición en la meta. Gallardo, por su parte, no tuvo problemas para impedir que le alcanzase el grupo en el que entraron Francesc Torrelles, Carlos Julián y Josep Vidal.

Este segundo puesto permite a Escribano afianzarse como líder del nacional ya que Roberto Martínez no compitió en la carrera anterior. El Nacional continuará en junio en el circuito de Cerro Negro de Talavera.