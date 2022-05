El presidente del CD Zamarat, Carlos Baz, reconoció que “tras finalizar la fase de ascenso a Liga EBA, lo que tenemos ahora es un gran cansancio y necesitamos tomarnos unos días de relax, de oxigenarnos un poco, de rematar los flecos de las dos fases para empezar a planificar con calma”. Baz anunció que uno de los primeros asuntos a solucionar será decidir quién va a ser el entrenador del primer equipo en la próxima temporada aunque el principal objetivo será renovar a Jacinto Carbajal: “Nos gustaría que hubiera una continuidad para que el proyecto se basara en un grupo desde el que empezar a construir la nueva campaña”.

El presidente del Zamarat anunció también que en el plano económico, “como todos los años, la idea es crecer un poco más. Hay posibles colaboradores que han mostrado interés por unirse al proyecto y hablaremos con ellos. Aunque la continuidad está asegurada porque el acuerdo con Recoletas es de más de un año y eso nos da estabilidad para poder trabajar con calma, y las instituciones parece que tenemos garantizado lo de este año. A mi lo que me apetece es crecer por abajo, ahí hay que hacer un esfuerzo importante para seguir creciendo”.

Respecto al puesto de entrenador, Carlos Baz reconoce que el club quiere que Carbajal continúe pero no será ninguna prioridad: “Nos parece un profesional trabajador, cercano y es el momento de darle al club un poco de estabilidad también en esa área porque últimamente salimos a un entrenador o dos por temporada. No será determinante, si no llegamos a un acuerdo, habría que buscar otra persona, pero queremos darle continuidad tanto al cuerpo técnico como a la plantilla”.

Por su parte, Isa Latorre, que recibió en el Hospital Recoletas el premio a la mejor jugadora del equipo naranja, pidió también un tiempo de reflexión para decidir su futuro: “Aunque para mi mis números no es lo más importante ya que lo que sí lo es, es que gane el equipo, pero muchas gracia a Recoletas por el apoyo al equipo y por este trofeo”. La jugadora murciana explicó respecto a la final de la fase de ascenso la calificó como “un gran logro para el equipo” y añadió que “UCAM jugó el último cuarto mejor que nosotras. Nosotros fallamos en alguna cosa pero no siempre ha sido en lo mismo”. Respecto a su futuro, Isa Latorre también se tomará unos días para reflexionar antes de tomar una decisión: “Necesito un descanso mental de unos días y después, ya decidiremos. En Zamora he estado muy bien este año, es una buena ciudad para el baloncesto femenino y espero que sigan adelante en esta línea”.

Por su parte, el gerente del Hospital Recoletas, Oscar Iglesias, entregó el premio a la base del Zamarat señalando que “es un reconocimiento a la jugadora por la buena labor que ha hecho durante toda la temporada y la mejor manera de hacerlo es entregándole este trofeo que reconoce su aportación a la buena campaña realizada por el equipo pese a no ha haber logrado el objetivo del ascenso. Pero la labor ha sido buena, la expectativa está cumplida y le agradecemos la labor que ha realizado”.