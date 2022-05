Un zamorano completa 24 horas de resistencia física y mental

Hay veces que las mejores hazañas llegan cuando menos se esperan, y en este caso fue por casualidad. Un zamorano, J. A. G., participó y completó el Rally de 24 horas de Resistencia en Moto, un desafío no apto para todos los públicos. “Me lo propuso un amigo, y al final nos lanzamos. Es un reto personal, más que una competición. Demostrar que eres capaz de hacerlo”, explicaba el joven zamorano quien también admitió que, aunque no pensó abandonar, sí se planteó el “¿qué hago yo aquí?”.

Todo arrancó a las doce de la noche, en un punto de la A6, por Majadahonda (Madrid). De ahí partieron 70 valientes dispuestos a cumplir una ruta previamente diseñada por la organización y controlada por GPS para asegurarse de que todos pasaban por los puntos marcados, con paradas obligatorias.

Sobre su kawasaki, J. A. G., enfiló carretera y avanzó por la autovía hasta alcanzar la salida de Morales de Toro y llegar a la gasolinera de la villa toresana donde estaba prevista la primera parada. Foto para atestiguar el momento y de nuevo a la moto hacia el punto más lejano, La Coruña, para después para después pasar por Lugo, tocar Asturias y bajar hacia León y luego dirigirse a Burgos, Soria, Segovia… un total de 1.624 kilómetros en los que hay tiempo para todo.

“Es una realidad que puedes dejarlo en cualquier momento, no hay obligación, y también es verdad que sobre el papel parece más fácil”, cuenta este motero. “Son 24 horas y siempre surgen cosas. Hay que ir al baño, bajar de la moto, quitarte un rato el casco…”, recordaba el zamorano quien sí confesó que hubo un momento en el que creyó que no lo lograrían, pero eso no les agobió. “No teníamos presión, pero hubo un momento, sobre las 8 de la tarde, cuando quedaban cuatro horas que vimos que nos salíamos de tiempo, pero seguimos. Según avanzamos, en la penúltima parada vimos que habíamos recuperado y que sí llegamos. Al final completamos a las 23.56, cuatro minutos antes de cierre de tiempo”.

SATISFACCIÓN PERSONAL

A partir de este momento sí admitió que hay una “satisfacción personal” pero “nada más”, y desde la meta se fueron directamente a descansar. Horas más tarde se celebró la entrega de diplomas para los 70 participantes y fue el momento de compartir anécdotas para después regresar a Zamora. Ahora toca pensar en próximos retos, aunque por ahora sigue digiriendo este y ya se plantearán nuevas aventuras sobre las dos ruedas.