El entrenador del Zamora CF, Yago Iglesias, destacaba tras el cero a cero en León que ´´el resultado final y el punto nos saben a muy poco. Éramos conscientes de dónde veníamos, del rival que teníamos enfrente y del nivel de sus jugadores, y de la propia Cultural en los últimos partidos´´.

Iglesias comentó que ´´sabíamos lo que nos estábamos jugando en el encuentro y solo podíamos ganar, ya que vamos a todos los campos siempre con la idea de vencer y sumar tres puntos, pero sabíamos que León era un campo difícil. Tal y como ha ido el partido, no en la primera parte que estuvo más controlada, sino en la segunda donde creo que hemos tenido tres o cuatro opciones de gol muy claras, sin olvidarnos de que en los últimos diez minutos el partido se ha vuelto de ida y vuelta, nos vamos con mal sabor de boca con el punto´´.

Indicaba el míster que ´´somos un equipo al que le gusta tener la pelota y el control del juego, que no haya muchos espacios para correr, pero la situación en la que estamos nos ha llevado a eso y, sin embargo, hemos tenido esas tres o cuatro oportunidades muy claras para hacer el cero a uno. Una vez más, nos pasa factura el no acertar o tomar la mejor decisión en el momento oportuno´´.

Señalaba Yago Iglesias que ´´por lo que se ha visto y por las oportunidades que se vieron, el encuentro podría haber acabado con un empate con muchos goles, porque fue vibrante y emocionante para el espectador, pero no puedo irme contento con el cero a cero porque lo tuvimos en las manos y nos vamos casi de vacío´´.

El mensaje del entrenador es claro: ´´Mientras hay vida ,hay esperanza y aunque hubiéramos perdido en León seguiríamos trabajando igual y siendo lo profesionales que somos, como no puede ser de otra forma. Queremos ganar siempre en todos los partidos y vamos a seguir trabajando para ganar todos los partidos que nos quedan hasta el final de Liga´´.

´´La Cultu es un conjunto que, si te partes en dos desde el principio del partido, te puede matar. Los últimos minutos del encuentro han sido de ida y vuelta, con ataques para los dos y claros. Hay momentos dentro del partido para optar por unas cosas y otros para hacer otras, pero en nuestra idea del encuentro queríamos contener esa verticalidad de los locales. El equipo ha estado muy bien en una faceta del juego que es muy difícil contra la Cultural con Obolskii como es siempre el juego directo, ya que en todos los partidos Obolskii consigue situaciones de ventaja para su equipo jugando de espaldas y controlando para las segundas jugadas. Ha estado mucho tiempo alejado y cuando la Cultural jugaba directo lo hemos podido contener´´, concluyó.

TÉCINCO RIVAL

El técnico de la Cultural Leonesa, Curro Torres, señaló tras el empate ante el Zamora que ´´no hemos realizado un mal encuentro. Queríamos ganar y dar una alegría a la afición y hemos tenido alguna llegada para poder adelantarnos en el marcador´´.

´´Viendo que el plan del encuentro no nos acababa de salir, hemos provocado al final ese fútbol de ida y vuelta. Hasta ese momento, teníamos el partido más o menos controlado y con ocasiones de gol, que no se transformaron por malas decisiones o por malas definiciones´´, comentaba el entrenador.

Curro Torres destacaba que no tenía queja de la entrega de los suyos, ´´que han trabajado bien. Ahora sólo queda seguir trabajando y levantarnos después de este empate en casa. Sabemos que es una decepción para la afición y que la temporada no está siendo todo lo buena que nos gustaría a todos, pero hay que darlo todo hasta el final, sólo nos queda eso´´.

Para el técnico de la Cultural, dependerá de ellos mismos que la temporada no se acabe haciendo excesivamente larga porque ´´todavía nos quedan muchos puntos en juego. No voy a dejar que nadie se caiga y que nadie deje de trabajar, porque en ese caso no tendrá oportunidades. Los que trabajan bien están en el once inicial´´.

Para el técnico de la Cultural, ´´sólo ha faltado un poco más de decisión y de acierto, porque hemos tenido controlado al Zamora. Nos hemos esforzado hasta el final tratando de ganar, al final desprotegiendo demasiado la defensa´´.