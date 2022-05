El Recoletas Zamora, a 40 minutos de la gloria

El Recoletas Zamora se enfrentará a las 12.30 horas a Hozono Global Jairis en el duelo decisivo de esta “final four” por el ascenso a la LF Endesa. Y lo hará con la moral muy alta tras imponerse con contundencia a RACA Granada en un encuentro en el que las de Carbajal hicieron gala no solo de su consabido potencial ofensivo, si no de una solidez defensiva que desarmó por completo a las andaluzas.

Trató Manuela Fundación RACA Granada de imponer su solidez defensiva desde el pitido inicial ante un Recoletas Zamora al que le costaba encarar el aro contrario. Así, tras los primeros tres minutos de partido el marcador arrojaba aún un corto 4-4. Poco a poco, sin embargo, las de Jacinto Carbajal se fueron sacudiendo la presión de las andaluces y gracias a la movilidad de Waters y al gran trabajo bajo el aro contrario, las zamoranas conseguían abrir una pequeña brecha en el luminoso (10-4, minuto 4). Las andaluzas no conseguían cerrar bien el rebote en defensa y daban muchas segundas opciones a un Recoletas Zamora que parecía que se sacudía la presión y empezaba a jugar con mas comodidad, mostrando un gran equilibrio entre ataque y defensa.

Waters ampliaba la renta de las zamoranas (12-4), justo antes de que las granadinas rompiesen, con un triple, mas de dos minutos de sequía. Lo intentaba RACA Granada, pero seguía teniendo muchos problemas para atacar la zona zamorana y solo conseguía volver a anotar desde el exterior, aunque las de Carbajal se iban al final del cuarto con 8 puntos de ventaja (20-12).

Recoletas Zamora no aflojaba, al contrario, en el inicio del segundo cuarto las zamoranas apretaron aún mas en defensa y ahogaron por completo el ataque de su rival, que tardó hasta dos minutos y medio en ver aro. Para entonces, las de Carbajal ganaban ya de 14 puntos (26-12).

Nauwelaers anotaba para las locales, como no, desde el exterior, y RACA Granada daba un giro al partido. Aprovechando el cansancio de su rival y las rotaciones, las andaluzas gestaban un cambio de defensa que cambiaba la cara al choque. Ahora era Recoletas Zamora el que sufría para acercarse al aro contrario y encajaba un parcial de 0-8 que dejaba su renta en solo 6 puntos (26-20, minuto 15). Un triple de Latorre daba aire a las zamoranas, que recuperaban también el ritmo y la confianza y volvían a imponer su velocidad ante los intentos de RACA Granada de frenar el partido. Con todo, las zamoranas conseguían volver a hacerse con el control y en la recta final del cuarto firmaban un parcial de 11-4 que les permitía irse al descanso con 13 puntos de renta (37-24).

Las andaluzas salieron a por todas, decididas a cortar de raíz el juego ofensivo de su rival tras el descanso, pero lo cierto es que fue Recoletas Zamora el que, además de imponer su juego ofensivo, conseguía imponer su ley en defensa y le ganaba la batalla a su rival en su mejor faceta. Las de Carbajal estaban que se salían, y aunque el ritmo del partido bajó, hicieron un trabajo espectacular, dejando al rival con solo cuatro puntos anotados en el tercer cuarto, una cifra demoledora que permitía a las zamoranas ampliar su ventaja hasta los 22 puntos para afrontar el cuarto decisivo (50-28). Un duro varapalo para las andaluzas, que tardaron hasta 8 minutos en anotar sus primeros dos puntos en este cuarto y que iba a tener que mejorar mucho si quería, al menos, pelear en los últimos diez minutos.

Lo intentaron las granadinas, que veían como Recoletas Zamora golpeaba de nuevo y conseguía en el inicio del cuarto ampliar su ventaja hasta los 25 puntos (54-29), pero conseguían no irse del partido por completo, apretaban los dientes en defensa y aprovechaban cierta relajación en las filas zamoranas para firmar un parcial de 0-7 que, sin embargo, apenas suponía peligro para las de Carbajal a solo 5 minutos del final (54-36). Aún así, el técnico zamorano no se mostraba satisfecho y movía fichas en busca de una reacción de los suyas, no lo consiguió. Recoletas Zamora no conseguía recuperar el ritmo y la tensión de los cuartos anteriores y RACA Granada iba poco a poco recortando diferencias en el marcador, aunque por suerte para las de Carbajal, su colchón había llegado a ser tan amplio que no tuvo que sufrir por el triunfo final.

Hoy, sin apenas descanso, la gran final ante el Jairis de Lucas Fernández.