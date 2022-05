CD Benavente y Cebrereña | Insuficiente reparto de puntos en el Luciano Rubio

Empate en el Campo Municipal Luciano Rubio de Benavente, que abría sus puertas para acoger el encuentro correspondiente a la trigésima jornada del grupo B de la Primera División Regional de Aficionados, que medía al CD Benavente y a la CD Cebrereña. Los tomateros llegaban al encuentro tras encadenar dos derrotas consecutivas y necesitaban hacer valer la fuerza que transmite el Luciano Rubio para que el camino hacia la victoria fuera lo más cuesta abajo posible.

Las elevadas temperaturas y el sol que brilló en el cielo sobre Benavente durante la mayor parte de la tarde hacían presagiar una tarde perfecta para la práctica del balompié. Abulenses y benaventanos se veían las caras intentando apurar las opciones de disputar un play off que cada día parece escaparse más. Pese a ello, el partido fue plácido para ambos equipos durante casi toda la primera parte, pues tanto tomateros como verdiblancos apenas inquietaron el arco rival.

Sin embargo, David Terleira, máximo artillero de la competición y que apenas gozó de contacto con el balón durante prácticamente toda la primera parte, acudió a su cita con el gol para poner el primer tanto en el casillero visitante a falta de cinco minutos para el descanso. El ariete culminó por abajo una rápida combinación por el carril central y puso el que supondría su décimo noveno gol en lo que va de campeonato.

Tras el entreacto, el CD Benavente parecía que quería salir a por todas, y comenzó a gozar rápidamente de ocasiones claras, aunque sin obtener el premio del gol. Sin embargo, tampoco tardaría en llegar el tanto del empate. Una rápida jugada dirigida por Pepe sería culminada por Álvaro quien, con un toque sutil, definió por abajo ante Alberto para desatar la alegría y hacer creer al CD Benavente.

Tanto abulenses como benaventanos gozaron de ocasiones muy claras para llevarse la victoria, pero entre los porteros y el escaso acierto de cara al arco de los delanteros permitió que el encuentro se saldara con unas tablas que no satisfacen a ninguno de los equipos, que ven alejarse cada día más el sueño de un play off que otrora llegaron a pensar en disputar. Ahora, CD Benavente y CD Cebrereña deberán seguir sumando para alcanzar la posición más alta posible, para cerrar la temporada de una manera no tan mala y poder pensar ya en la próxima temporada.

FICHA TÉCNICA

CD Benavente: Pato, Marcos, Tato (Camilo, min. 69), Escribano, Santa, Cadenas, Pepe (Boga, min. 80), Cobre, David (Izan, min. 61), Richi (Cristian, 87) y Álvaro (Jorge, min. 75).

CD Cebrereña: Alberto, Isma, Manu (Capa, min. 80), Fer, Dani, Fernando, Chino (Manuel, min. 69), Camilo, Terle, Pérez y Guille (Juancar, min. 60).

Goles: 0-1 min. 40 Terle; 1-1 min. 51 Álvaro

Árbitro: Rubén Álvarez Pérez (León). Amonestó a Cadenas, Dani, Chino, Manuel, Boga y Cobre.

Incidencias: Partido disputado en el Campo Municipal Luciano Rubio de Benavente, ante unos 150 espectadores.