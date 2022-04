Este domingo, Día del Trabajador, el CD Benavente tendrá que ponerse el traje de faena para volver a darle una alegría al Luciano Rubio, que no ve a su equipo ganar desde hace un mes, cuando se impuso por 1-0 al CD Villaralbo, haciéndole perder el liderato. El campo municipal de Benavente abrirá sus puertas para acoger, a partir de las 17:30 el encuentro correspondiente a la jornada 30 del grupo B de la Primera División Regional de Aficionados.

El CD Benavente recibe a un rival, a priori, complicado. La CD Cebrereña consiguió encadenar tres victorias consecutivas, aunque esa racha positiva se vio cortada bruscamente con el severo correctivo que La Bañeza FC aplicó al conjunto cebrereño, dirigido por José García García, al que se impuso por un contundente 1-6. Los de Redondo, por su parte, ya han dicho adiós a prácticamente todas sus opciones de alcanzar el play off que algún día llegaron a tener posibilidades de disputar. Actualmente, los tomateros son séptimos, nueve puntos por debajo del CD Mojados, quien marca el límite de esos preciados puestos. Además, el rival de esta jornada también está por encima del conjunto benaventano. Los de José García son quintos con 45 puntos, tres por encima de los 42 que suman los tomateros.

Los castellanos, además, cuentan en sus filas con el máximo realizador de la competición. David Terleira ha anotado la friolera de 18 tantos en los 25 encuentros que ha disputado, promediando 0,72 goles por partido.

El CD Benavente tendrá que reencontrarse no solo con la senda del triunfo para seguir escalando puestos y no terminar la temporada sumido en la mediocridad. Matemáticamente, aún hay opciones de disputar ese soñado play off, pero la realidad es que es complicado que equipos tan en forma como CD Villaralbo y CD Mojados pierdan más de nueve puntos de los quince que quedan por disputarse.

Independientemente de lo que hagan los de arriba, el CD Benavente está obligado a ganar este domingo y, para ello, contará con el incondicional apoyo de su afición, que no dejará de animar a su equipo para llevarlo en volandas hacia la victoria desde el primer minuto de encuentro.

EL VILLARALBO JUEGA HOY

Por su parte el Villaralbo juega hoy a las 17.00 horas en Los Barreros un partido especial, más allá de los necesarios tres puntos para seguir optando al liderato. El club recaudará fondos para la Asociación por Ucrania de la localidad, y contará en las gradas con una treintena de refugiados de la guerra.

Por último, tras dar el campanazo ante el Mojados, la Bovedana juega el lunes (también festivo) en feudo del Candeleda.