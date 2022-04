Erikas Kalinicenko, jugador del CB Zamora Enamora, habló ayer de los cuartos de final del play-off de ascenso a LEB Oro en los que se encuentran inmersos. A lo primero a lo que se refirió es al rival, Valencia BC, dejando claro que “no esperábamos a nadie”. “En un play-off no se espera, simplemente te van a llegar los rivales y te vas a enfrentar al que te toque. Creo que Valencia no es el equipo que parece por la clasificación porque empezaron de una forma la Liga, recuperaron jugadores que estaban en dinámica de ACB y el equipo cambia totalmente”.

En este sentido indicó que el valenciano, filial de uno de los grandes del baloncesto español, es “un grupo que lleva mucho jugando junto” y ha mejorado exponencialmente en los últimos meses. “Creo que desde Navidades llevan un 14-3, y 10 victorias seguidas en casa. Eso define la complicación del partido”. Kalinicenko insistió en que el objetivo de este primer duelo de la eliminatoria (domingo, 19.00 horas) no es ir a especular. “El reto es ganar. No vamos pensando en una diferencia de puntos. Es ir a competir el partido, hacer lo correcto durante los cuarenta minutos porque son 80 minutos y el resultado es el global. Vamos a hacer la primera parte y hacer lo correcto”.

“La juventud para ellos no es un factor tan clave en cuanto a que se vayan a arrugar en un play-off"

En cuanto a la juventud de la plantilla que tendrán enfrente, y si puede ser un hándicap en la eliminatoria, comentó que en este tipo de equipos, y estado a estas alturas de temporada, no va a ser determinante. “La juventud para ellos no es un factor tan clave en cuanto a que se vayan a arrugar en un play-off. Ellos están excitados, y no tienen nada que perder. Juegan muy alegre, muy agresivo, con muchas piernas, son jóvenes. Están disfrutando y saben jugar a baloncesto”, concluyó el jugador.

UN RIVAL TREMENDAMENTE DIFÍCIL

Junto al lituano estuvo su entrenador, Saulo Hernández, que tiene claro lo que tendrán enfrente y es “un equipo que tremendamente difícil”, al contrario de lo que muchos pueden pensar por ser sextos en la tabla. “Son un equipo filial que empieza la temporada surtiendo jugadores al equipo de ACB y conforme el Valencia va recuperando efectivos esos jugadores vuelven a la dinámica de LEB Plata, con meses de experiencia en la élite, lo que supone que el nivel sube exponencialmente”.

Con todo, Saulo tiene claro que será una eliminatoria de altísima dificultad para el CB Zamora y “es bueno jugar la vuelta en casa”. “Jugamos contra un grupo de jóvenes talentosos que no tienen nada que perder y son alegres en su juego, de los más anotadores, que más roba, con más asistencias…”, y sin especular nada. Así, en el equipo zamorano preparan el encuentro sin saber si enfrente su rival tendrá a todos sus jugadores, puesto que desconoce si algunos subirán con el ACB o bajarán con el júnior pero cree que el nivel tampoco se notará. “Juegan sin presión, sin miedo, tienen diferentes referencias y se distinguen por cómo juegan”. Con todos los datos, Saulo Hernández cree que la eliminatoria es a un 50-50 puesto que “los equipos que estamos hemos demostrado porqué estamos aquí. Tenemos que haber hecho cosas buenas, y creo que la eliminatoria se decidirá por detalles”. Así, en el equipo zamorano son conscientes de lo que tienen que hacer para tener opciones y es “hacer lo correcto en cada momento”.

“Cuando un equipo tiene esa alegría, ese desparpajo va a haber veces que aún haciendo lo correcto, ellos van a tener un parcial a favor, pero si hay opción de ganar es cuando tú mantienes una regularidad los 80 minutos”, señaló el entrenador, que añadió al respecto que “habrá que parar su contraataque y ser lo más sólidos posibles, y no desesperarnos”. Envueltos en este panorama, el equipo viajará el sábado por la mañana a Valencia tras una semana de entrenamientos “habituales” aunque enfocado, en esta ocasión, al “ritmo endiablado” que se van a encontrar y que les sacará de su zona de confort.

"Lo que de verdad necesitamos es que todo el mundo de su mejor versión"

Saulo Hernández admitió que llegan esta eliminatoria en el mejor momento de la temporada, pero mostró su carácter competitivo y no firma jugar como contra Menorca porque “siempre creo que lo podemos hacer mejor”. “El nivel de los jugadores ha sido bueno y completo en muchas facetas, sobre todo en la mental. Lo que de verdad necesitamos es que todo el mundo de su mejor versión, hasta el jugador que se considera más residual puede ser definitivo”, y recordó el papel de Manu Vázquez, que ha pasado muchos meses lesionado, y su papel ante Menorca que fue decisivo. “Necesitamos a todos”. “Si damos nuestra mejor versión, va a llegar”.