El Recoletas Zamora viajará hoy a Alcantarilla (Murcia) donde jugará este fin de semana la “final a cuatro” de la Liga Challengue en la que está en juego una plaza de ascenso a la máxima categoría, por la que lucharán, las anfitrionas del Jairis, el Alcobendas, RACA Granada y el Zamarat. El equipo naranja llega a Murcia en plenitud de condiciones físicas y con el buen juego que mostró el pasado sábado contra el Celta de Vigo.

“Nos tenemos que centrar principalmente en el RACA porque es un rival que nos ha puesto las cosas muy difíciles porque tienen un ritmo muy alto de juego”, reconocía ayer la jugadora, tal vez, más en forma del Recoletas, Gala Mestres, quien asumió la responsabilidad en ataque en las últimas jugadas del partido contra el Celta: “En el último partido de la liga, contra RACA, estuvimos muy por debajo del ritmo esperado o al menos del que jugaron ellas, y ahora tenemos que intentar frenarles ese ritmo o incrementar nosotros el nuestro, no tener miedos de nada y salir a portodas”.

Mestres reconocía ayer que si el Zamarat supera el partido del sábado, “la recuperación para la final del domingo será muy importante porque hay un margen de muy pocas horas”, aunque reconoció que el equipo naranja tiene una ligera ventaja porque “tenemos una plantilla muy larga y podemos utilizar a cualquier jugadora en cualquier momento”.

La jugadora catalana reconoció que siempre tuvo claro que el equipo sacaría adelante la eliminatoria contra el Celta pese a haber perdido el primer partido: “Sabía que lo íbamos a sacar bien, pero también contra RACA tuvimos un mal partido hace tres semanas y también espero que el sábado tengamos una buena reacción. Estamos donde queríamos estar y poco importa que hayamos perdido más o menos partidos, hay que hacer borrón y cuenta nueva para demostrar de lo que somos capaces como quedó claro el sábado pasado”.

“Quiero pensar que podemos ir hacia arriba pero espero que no vayamos hacia abajo porque hemos sido un equipo irregular. Pero cuando ha habido que ganar, el equipo ha respondido muy bien. Ahora es cuestión de vida o muerte, todo el mundo lo tiene presente, y vamos a dar lo mejor de nosotras”. La jugadora del Recoletas reconoció finalmente ayer en la rueda de prensa celebrada en la nueva sede del club naranja que el estado físico de la plantilla es muy bueno y ese será un factor importante para afrontar los dos partidos que tendrán que jugar en el plazo de poco más de doce horas: “Todas estamos bien, no hay lesiones graves, pese a que los últimos partidos han sido de mucha carga, y el sábado va a ser muy importante recuperar bien para el domingo”, porque además, la organización de la “final four” ha alojado a los equipos visitantes en un hotel que se encuentra a casi una hora de autobús del pabellón de Alcantarilla, lo cual no deja de ser un inconveniente más que, por ejemplo, ha hecho desistir a Jacinto Carbajal de programar un entrenamiento el mismo sábado por la mañana.

Carbajal anunció que todas sus jugadoras se encuentran disponibles y aseguró que el equipo llega en el mejor momento después de unas semanas de mucha carga y ya en el segundo partido contra Celta se vio mucha más soltura en las jugadoras: “Espero llegar en un buen momento físico y a donde no lleguemos con las piernas, tendremos que llegar con la ilusión y las ganas de afrontar lo que tenemos por delante”. El técnico del Recoletas lamentó que los partidos sean tan seguidos, con escasas horas de margen: el sábado a las 19.00 horas y el domingo a las 12.30. “Solo tenemos en mente el partido de semifinales para hacerlo lo mejor posible”. Por otra parte, se mostró satisfecho con la imagen y el juego desarrollado por el Recoletas contra el Celta Zorka: “Estoy muy orgulloso de que solo cometiésemos diez pérdidas y que en esos momentos del final, el equipo mostró carácter y lo sacó adelante. Es un partido que nos ha fortalecido para afrontar la final a cuatro. Incluso la derrota contra Granada nos ha permitido analizar qué cosas hicimos mal para superarlas ahora en Murcia”.

Jacinto Carbajal, que ha disputado varias fases de ascenso, debuta en este formato de semifinales y final, pero asegura que ascenderá “el equipo que sea fiel a sus ideas y a su juego, tanto en defensa como en ataque, el que esté más entero, el que controle las emociones, porque a estas alturas ninguno vamos a sorprender porque nos conocemos muy bien. El que esté más tranquilo y más acertado será el que consiga ese ascenso”.

El único objetivo ahora es Granada y Jacinto Carbajal se lamenta además que si pasa el Recoletas, “vamos a tener muy poco tiempo para asimilar ideas del que nos toque en la final. En otras fases de ascenso llegas con más preparación e incluso te da tiempo a preparar cosas. Ahora es imposible, vienes de una liga regular durísima, de un play off que te ha exigido muchísimo y esta semana solo hemos podido centrarnos en Granada”. En cuanto a una final, el entrenador del Zamarat recordó que a Murcia y a Alcobendas se les ganó bien en Zamora en la segunda vuelta, “el que se lo merezca será el que nos toque si es que llegamos a la final y superamos a Granada”.

En cuanto al factor público, Jacinto Carbajal recordó que el Recoletas ha jugado muy bien fuera de casa esta temporada: “Puede ser positivo o negativo, pero también para el equipo local. Murcia tendrá ese factor a su favor, pero no sabemos cómo puede influir la presión en su plantilla”, concluyó el técnico extremeño.