Mientras hay vida, hay esperanza, pero lo cierto es que ayer acabó una nueva jornada en Primera RFEF que pone la permanencia todavía más cuesta arriba para el Zamora CF. El equipo, que venía impulsado por el triunfo en Ferrol (1-3), volvió a adolecer de una falta de efectividad que ya excede lo preocupante y no pasó del empate (0-0) ante un Tudelano que podría certificar su descenso el próximo fin de semana.

La jornada, eso sí, fue de empates y es que los principales rivales del Zamora CF repartieron puntos algo que deja a los de Yago Iglesias a los mismos ocho puntos de la zona de tranquilidad (más golaveraje) pero con un partido menos para conseguir un milagro que cada vez está más cerca de ser un imposible.

Así, sin contar al Extremadura (colista tras ser expulsado), el puesto décimo noveno es para el Tudelano, con 24 puntos y que está a 14 puntos de la permanencia cuando quedan 15 por disputarse. Un escalón por encima, el 18º, está el Zamora CF, con 30 puntos. Le sigue superando en dos el Valladolid Promesas que sacó un empate con la Cultural Leonesa, próximo rival de los de Yago Iglesias. Después aparece el Talavera con 36 puntos tras empatar con el Depor (1-1), cerrando así la zona de descenso.

Con 38, y en puestos de tranquilidad, está el Dux Internacional, que firmó las tablas con el Sanse, y ya con 41 están el SD Logroñés y el Athletic B, que toman algo de distancia.

Ahora mismo quedan 5 jornadas (15 puntos) y el Zamora CF tiene asegurados el +3 ante el Extremadura, pero la salvación es más que complicada aunque el reto es escalar puestos por si se producen repescas.

Luque: “Tenemos que dar todo hasta el final”

Luque, jugador del Zamora CF, admitió que en el vestuario están “muy desesperados” por la realidad que atraviesan. “La sensación es increíble, no me había pasado nunca. Ser muy superiores al rival, tener muchas ocasiones, hacer buen fútbol… pero al final esto va de meter goles, no los metes y te vas con esta cara”. El futbolista sí admitió que están “tranquilos” porque “estamos haciendo las cosas bien o porque no nos podemos reprochar nada, pero a la vez cabreados porque con esto no nos salvamos. Es una pena, porque el equipo ha dado la cara y ha competido todos, o casi todos, los partidos, y te vas con una sensación de pena… desesperados”. “Estos partidos cualquier otro año los ganas”, se lamentaba Luque admitiendo que este año “nos ha costado mucho en el Ruta de la Plata”. Además, confesó que “hay que ser sensato y la situación es casi imposible, pero siempre hay que mantener la ilusión de poder conseguirlo. Tenemos que ir a ganar todo porque estamos representando un club, una ciudad, un escudo y tenemos que dar todo hasta el 30 de mayo”.