El CB Zamora Enamora conoció ayer quien será su rival de cuartos de final en el play-off a LEB Oro. Tras eliminar al Hestia Menorca, los de Saulo Hernández se medirán a Valencia, que “echó” a Tizona de Burgos de la eliminatoria con un triple en el último segundo. Con esta situación, el equipo zamorano gana el factor cancha, y el próximo fin de semana jugará en Valencia, mientras que la vuelta será en Zamora el 7-8 de mayo.

Nada más confirmarse la noticia, Saulo Hernández comentaba que no conocía muchos detalles de Valencia pero “sí se que tienen un equipo lleno de jugadores jóvenes, con mucho talento” y que han estado tiempo en dinámica ACB, lo que da idea de la dificultad. Respecto al hecho de contar con el factor cancha, el entrenador aseguró que “en una eliminatoria a ida y vuelta, no marca diferencias y se ha demostrado, pero si puedo elegir prefiero jugar el segundo en Zamora” ante su afición.

TRAS LA ELIMINATORIA

En cuanto a otras cuestiones, y respecto al “empate” (70-70) que supuso la victoria en la eliminatoria ante el Hestia Menorca, Saulo Hernández, quiso felicitar a su rival “a todo el club porque llevan muchos años haciendo las cosas de manera muy correcta. Creo que tenéis una historia en el baloncesto español, y estáis labrándoos un nombre con una sensación de seriedad que en el resto de los equipos la tenemos interiorizada, y ha sido un lujo disputar esta eliminatoria”, comentó el entrenador sin olvidar “el extraordinario nivel” del Hestia que “nos obligó a dar nuestro mejor nivel porque si no hubiese sido imposible”. Así, felicitando al entrenador y a jugadores tan veteranos como Pitu “ante el que me quito el sombrero” valoró la eliminatoria y se mostró orgulloso de los suyos. “Lo estuve en la ida y ahora sabíamos lo que nos íbamos a encontrar”. “Creo que en la primera parte hemos estado muy bien en defensa, con pocos errores, y una segunda en la que no hemos sido tan serios en nuestras normas” pero en la que supieron controlar los malos momentos, que los hubo. “El equipo ha tenido madurez”, indicó Saulo que entre todos sus hombres destacó a Harris y Manu Vázquez.

En su comparecencia dejó claro que no prepararon la segunda parte de esta eliminatoria pensando en el +11 porque “este equipo esos 11 puntos los quita en un momento sino que el objetivo era ganar a Menorca en su casa”. “Era difícil pero la única forma de conseguir que esos 11 fueran reales”, señaló.

"ESTOY FELIZ"

Con todo, el entrenador se mostró “súper feliz” por haber pasado la eliminatoria. “Estoy tremendamente feliz por el club y esa gente que no da la cara, pero está. A partir de ahí sí me da vértigo pensar que podemos estar cerca de jugar una final por estar en LEB Oro porque no era nuestro objetivo. En esto soy un poco Simeone, queremos estar preparados con lo que viene e ilusionar a la ciudad con otro partido. Toque quien toque, me da igual porque será extraordinariamente difícil. Respeto a todo el mundo, pero no temo a nadie”. Así, insistió en que la expectativa es “currar y llegar al próximo partido con la misma ilusión y humildad”.