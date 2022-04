Otro paso hacia la salvación

El Zamora Enamora supo convertir un partido en el que no había sido capaz de frenar al Cajasur, en una oportunidad para poner pie y medio en la permanencia tras una remontada brillantísima en los últimos minutos para finalizar con un 27-24 sustentado en la fe en sus posibilidades de los zamoranos.

Comenzó el partido muy bien en defensa el equipo pistacho que tenía claro que había que aplicar dureza atrás para tener opciones ante un rival con gente veterana que prometía ponerle difíciles las cosas. Ambos rivales optaban por aplicar un ritmo lento a su juego, tal vez con miedo a comenzar el encuentro a remolque. Cajasur no estaba centrado pese a que se adelantó con sus dos primeros goles, pero los cordobeses cometieron varios fallos que aprovechó el Zamora Enamora para forzar pronto el 3-3 tras un latigazo de Jortos que fue el gran líder del ataque pistacho durante todo el partido. En el minuto 6 llegó la primera expulsión por dos minutos de Augusto Moreno en el que no se movió la igualdad en el marcador. Comenzó entonces Tomás Mendieta a demostrar su calidad entre los palos con una gran parada. Jortos transformó su tercer latigazo en el 5-5 y Mendieta seguía a lo suyo con una nueva intervención.

Córdoba se mostraba mucho más centrado en ataque y no permitió que los zamoranos le sobrepasasen. Magariño, nada más salir por primera vez del banquillo firmó el empate a 8 en momentos de gran intensidad defensiva del Zamora Enamora. En torno al minuto 20, Moreno tenía que retirarse de nuevo por dos minutos pero tampoco esta vez aprovecharon los andaluces su superioridad.

Los últimos diez minutos de la primera parte fueron un espectacular recital en ambas porterías, un mano a mano entre Mendieta y Fernando Torres, y pese a que el Cajasur falló un penalti, la falta de acierto y varios errores absurdos hicieron que los andaluces se fueran al descanso con un preocupante 9-13.

La segunda parte comenzó con un gol de Raúl Maíde e Illesca, a la contra, puso un esperanzador 11-13, pero la reacción del Cajasur fue casi instantánea y la diferencia en el marcador volvió a los cuatro goles.

Jortos seguía siendo el de los mejores momentos de su larga trayectoria y el único recurso zamorano en el tiro lejano para mantener a su equipo vivo. Pero en la portería andaluza Fernando Torres seguía intratable e incluso paraba un penalti en pleno esfuerzo de los zamoranos por remontar.

Tuvo que pedir un tiempo muerto Iván López para reorganizar a su equipo que era incapaz de volver a entrar en el partido, con cuatro goles de desventaja de forma permanente.

Jortos, con dos goles seguidos, tenía que seguir tirando del equipo pistacho en el que se echaba de menos la aportación de otros hombres importantes de cara al gol. Tomás Mendieta seguía muy sólido, y Raúl Maíde se reivindicaba con un golazo que, ahora sí, metía a los pistachos de lleno en la lucha por el partido, o lo que es lo mismo, por la permanencia con el 15-16 que figuraba en el marcador en el minuto 40.

La afición se sumó al esfuerzo de los jugadores, Maíde estrellaba el balón en el larguero a la primera, pero acertaba en un segundo lanzamiento (16-17).

La defensa zamorana ya no tenía la eficacia de la primera parte porque las fuerzas ya escaseaban, y Cajasur hacía mucho daño por los extremos. Parecía imposible que los pistacho se cercasen a menos de dos goles. Los jugadores zamoranos eran los que asumían la responsabilidad, especialmente Jortos y Maíde, que entraba al choque continuamente con la dura defensa cordobesa. Pancho Bellia no tenía su día y el ataque por los extremos casi no existía en el Zamora Enamora.

Pero a trancas y barrancas llegó un esperanzador 21-22 en el minuto 50, y uno de los escasos fallos en el lanzamiento del Cajasur permitió que Horcajada firmase el empate que prometía un final de infarto. Volvió a fallar un agotado Julián Portero y el Zamora Enamora dispuso de la oportunidad para tomar la delantera en el marcador y fue, cómo no, Jortos el que la aprovechó. El partido había vuelto a comenzar cuando quedaban poco más de seis minutos. Los cordobeses se habían venido abajo físicamente mientras los pistachos imponían un ritmo muy duro.

Con 23-22, Jesús Escribano, entrenador del Córdoba, pidió un tiempo muerto para darlo oxígeno a sus jugadores.

El partido se reanudó con un paradón de David Mach que puso en pie al Ángel Nieto. Cordoba defendía con un adelantado pero no era capaz de frenar a un Raúl Maíde que hacía mucho daño en el central. Y entonces apareció Pancho Bellia para poner el 24-22 y Mach volvió a acertar bajo palos, para que Magariño rematase al Córdoba con el 25-22. Los cordobeses parecían buscar a David Mach y lo volvían a encontrar al tiempo que Biella demostraba que tiene poderío para dar mucho más rendimiento al equipo pistacho.

Todavía hubo tiempo para que Portero acercase de nuevo al Cajasur pero Maíde se encargó de remachar el definitivo 27-24 que pone al Zamora Enamora con un pie y medio en la salvación.