Luque, jugador del Zamora CF, admitió que en el vestuario están “muy desesperados”. “La sensación es increíble, no me había pasado nunca. Ser muy superiores al rival, tener muchas ocasiones, hacer buen fútbol… pero al final esto va de meter goles, no los metes y te vas con esta cara”.

El futbolista sí admitió que están “tranquilos” porque “estamos haciendo las cosas bien o porque no nos podemos reprochar nada, pero a la vez cabreados porque con esto no nos salvamos. Es una pena, porque el equipo ha dado la cara y ha competido todos, o casi todos, los partidos, y te vas con una sensación de pena… desesperados”. “Estos partidos cualquier otro año los ganas”, se lamentaba Luque admitiendo que este año “nos ha costado mucho en el Ruta de la Plata”. Además, confesó que “hay que ser sensato y la situación es casi imposible, pero siempre hay que mantener la ilusión de poder conseguirlo. Tenemos que ir a ganar todo porque estamos representando un club, una ciudad, un escudo y tenemos que dar todo hasta el 30 de mayo”.