Zamora CF - Tudelano | Un punto inservible (0-0)

REPASA EL MINUTO A MINUTO

El Zamora CF acaba de firmar un empate que no sirve para nada ante un rival directo, el Tudelano, que mañana puede estar descendido. El equipo tuvo ocasiones, muchas, pero perdonó y se vio abocado a un reparto de puntos ante un contrincante que también tuvo sus opciones.

La premisa para este partido, el penúltimo del curso en el Ruta de la Plata, estaba más que clara. Al equipo de la capital del Duero solo le valía la victoria, un objetivo muy reforzado después del importante triunfo en Ferrol en Viernes Santo (1-3), donde la plantilla dio una buena imagen que se vio refrendada con goles, victoria y con los tres puntos. Había que repetir ante un rival herido y cuyo futuro también pende de un hilo incluso más debilitado que el del Zamora CF.

Para este compromiso, Yago Iglesias no sorprendió y apostó por el mismo once que tan buenos resultados le dio en Ferrol, pero esta vez no hubo suerte. El equipo arrancó bien y enseguida se vio que no estaba dispuesto a especular. Los locales subieron metros y presionaron lo que llevó a las primeras ocasiones de peligro: un disparo de Jon Rojo que se fue alto, otro de Baselga que se estrelló en el poste y constantes balones al área. Al contrario de lo que sucedió en A Malata, esas oportunidades no estaban viéndose reflejadas en el marcador ante un Tudelano que apenas pisaba área zamorana pero cuando lo hacía era con peligro. El Zamora CF tenía la lección bien aprendida y el desgaste en defensa estaba siendo brutal para repeler cualquier acción que pudiera salir cara, sobre todo desde las botas de Caballero, principal artillero entre los visitantes y que probó la pericia del guardameta rojiblanco. Así, con el mismo guion fueron pasando los minutos y el 0-0 continuaba, al igual que el dominio estéril de los locales.

OTRO BALÓN AL LARGUERO

Se cumplía la media hora y, de nuevo, Baselga estrellaba el esférico al larguero y acto seguido era Jorge Fernández quien rozaba la diana en una acción que obligó al meta a lucirse, pero nada. Una semana más, el gol les daba la espalda. Las nulas concesiones en defensa, y un Pau Torres que apareció cuando fue necesario, dejaban todo por decidir para un segundo tiempo clave para el futuro y es que ambos equipos tenían claro que el empate no valía para nada.

Se reinició el encuentro y lo hizo con un Tudelano que pareció salir con una marcha más. Los navarros trataron de encerrar a un equipo local que empleó en defensa las primeras energías. Poco a poco el Zamora consiguió sacudirse esa presión inicial pero sí es cierto que la fluidez no era la misma que en la primera mitad. Aun así, el Zamora CF igualó y subió la apuesta. Prueba de ello es que siguió insistiendo hasta lograr, incluso, un gol que el colegiado anuló por fuera de juego. El dominio local volvía a ráfagas y es que el fútbol de los de Yago Iglesias no era, ni mucho menos, tan claro como en la primera mitad y se hacían demasiadas concesiones a un Tudelano que, afortunadamente, tampoco estaba acertado en los últimos metros.

El ataque del Zamora CF estaba desaparecido, y el entrenador empezó a mover la coctelera dando entrada a Carlos Ramos y Dieguito para recuperar algo de frescura. Sin embargo, costaba ver una jugada de ataque y era el Tudelano el que rondaba el gol, obligando a Pau Torres a lucirse para evitar el desastre. Tampoco al técnico gallego le debía gustar lo que veía y apostó por un triple cambio para afrontar los últimos compases.

SUBE EL NIVEL

Ahí el partido se animó por momentos, sobre todo en ocasiones. Jorge Fernández protagonizó un magnífico disparo que obligó al meta a “volar” para despejar de puños, y la respuesta fue una contra del Tudelano que enviaron fuera por centímetros.

Los nervios estaban a flor de piel, pero el Zamora no estaba teniendo esa pizca de suerte que le ha dado la espalda durante tantas semanas.

Con el reloj avanzando demasiado deprisa, llegaron oportunidades buenas a balón parado con dos buenas faltas que cerca estuvieron de ser el ansiado 1-0, aunque también los navarros pudieron anotar en los últimos compases aunque con la misma nula efectividad que los de la capital del Duero.

Al final no pudo ser, y se suma un punto que no sirve para nada aunque la distancia con la permanencia se verá mañana.

LOS RIVALES DIRECTOR DICTARÁN SENTENCIA

Por lo que se refiere a los rivales directos del Zamora CF en la lucha por la salvación, todos juegan en jornada de domingo. El Valladolid Promesas recibe a partir de las 17.00 horas a la Cultural Leonesa, próximo rival de los rojiblancos y con el que empataron en la ida (2-2). Además, el Talavera, que juega en feudo propio, recibe a uno de los “cocos”, el Deportivo de la Coruña a las 12.00 horas, misma hora en la que se disputará el derbi madrileño entre Dux Internacional y San Sebastián de los Reyes, y el choque entre el Athletic B y la SD Logroñés. Una vez concluyan todos los enfrentamientos, el Zamora CF conocerá mejor la situación en la que afronta las últimas cinco jornadas de Liga, una de ellas será un +3 seguro ya que tiene pendiente el enfrentamiento con el desaparecido Extremadura.