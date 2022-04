El CB Zamora Enamora sigue en la lucha por el ascenso a LEB ORO

Lo volvió a hacer. El CB Zamora Enamora volvió a minimizar una vez más a un rival tan potente como el Hestia Menorca y tras jugar a favor de marcador prácticamente de principio a final firmó con toda justicia y solvencia su pase a la siguiente eliminatoria en el play off de ascenso.

Uno de los grandes protagonistas de la meritoria victoria en la ida de la eliminatoria en el Ángel Nieto, Bakumanya, inauguró el marcador con un vistoso mate en el primer ataque zamorano. Toda una declaración de intenciones para un conjunto visitante que saltó al parquet de Bintaufa enchufadísimo dispuesto a no conceder un mal comienzo de partido ante la más que previsible avalancha menorquina. El Hestia no tardó en remontar con un parcial de 5-0 y primeros puntos del temible Jackson más un triple de Alderete, pero los zamoranos no se arrugaron y empataron sin pausa llevando el duelo a una fase muy tensa y veloz en donde los locales mandaban gracias a más triples de Gueye o Jackson (13-9 en el ecuador).

Pero el Zamora Enamora no perdía su ferocidad en defensa y pese a atravesar por dificultades ofensivas consiguió que su oponente se sintiera muy incómodo en las pinturas de ahí a la conclusión del primer cuarto y especialmente porque su acierto desde el perímetro ya no sería el mismo. Un triple de Round después de tres minutos sin puntos y un último minuto donde el equipo se exhibió muy fiable desde los libres posibilitaron la remontada. Al final de la primera manga 15-17.

En el inicio del segundo cuarto los foráneos tampoco tuvieron precisión en el lanzamiento ni las ideas claras en ataque, pero el nivel defensivo no bajó y eso siguió minando la moral de un conjunto isleño que sin el auxilio del triple se veía en serios problemas (18-24 en el 4´). Una vez más los de Javier Zamora se encomendaron a un Jackson que seguía monopolizando los puntos locales con más de la mitad en su haber. En todo caso insuficiente para doblegar a un Zamora que defendía duro y aprovechaba la calidad de hombres como Kalinicenko desde el triple (23-29 en el 6´).

El Menorca comenzó a asustarse y eso se dejó notar todavía más en su precisión, tanto en el tiro como en las pérdidas, y eso le llevó a cometer más faltas de las deseadas y a ser castigado de nuevo desde los libres por un Zamora muy seguro en esa faceta. A falta de un minuto para el descanso saltaron todas las alarmas y el banquillo local paraba el juego pues la eliminatoria se le escapaba de las manos (24-37). UN parón que le serviría par recuperar terreno. Al descanso 28-37.

Estaba claro que en un duelo de estas características habría momentos de sufrimiento y el más grave llegaría en el reinicio, pues pese a que el nivel defensivo no fue malo en ataque el grupo no terminaba de estar fluido y pasaron cinco largos minutos sin anotar, por lo que el quinteto de Sabio Hernández encajó un parcial de 6-0 que obligó al míster a pedir el tiempo muerto.

De vuelta a la pista los naranja se tiraron otro minuto largo sin puntos pero un dato muy preocupante era el número de rebotes locales, especialmente de un Alderete que acumulaba más de una decena de ofensivos. Así y todo los zamoranos supieron sufrir y a base de mucho trabajo defensivo, con el Menorca inoperante desde el perímetro, llevaron el choque a su parte más trabada, plena de contactos físicos e incomodidad en todo momento. Además, en la parte final de la manga y a base de ataques largos, el Zamnora Enamora recuperó la pegada y pese a un triple de Jackson después del tercer intento, porque el rebote defensivo era un drama, se mantuvo arriba. A la conclusión del tercer cuarto 44-45.

Manu Vázquez había estado un poco desaparecido hasta le momento, pero él prácticamente sentenciaría la eliminatoria en el inicio del último acto con un parcial de 0-7 gracias a un triple y cuatro libres sin mácula (44-52). Así aunque Javier Zamora paró el juego y después Jackson devolvió el parcial y se fue a los 30 puntos (52-52), para entonces ya había pasado cinco minutos y el Menorca se quedaba contra las cuerdas. Entonces, un triple de Harris II y un mate de Round evitaban que el Menorca culminara la ansiada remontada, algo imprescindible para empezar a enjugar los 11 puntos de la ida, y llegaría al tramo final del encuentro deprimido y sin opciones (61-65 en el 8´). Por si fuera en los últimos compases el Zamora no rebajó el nivel e incluso no cedería la derrota. A la conclusión 70-70 y sólo gracias aun triple final del veterano Pitu Jiménez.

FICHA TÉCNICA

Hestia Menorca: Jhivvan Jackson (34), Álex Tamayo (4), Logan Schilder (2), Makhtar Gueye (8) y Diego Alderete (6). También: Thomas Smallwood (9), Pablo Suárez (-), Héctor Alderete (-), Pitu Jiménez (6) y Pablo Longarela (1).

Zamora Enamora: Jeff Solarin (7), Gracin Bakumanya (5), Jacob Round (14), Robert Harris II (21) y Erikas Kalinicenko (5). También: Manu Vázquez (12), Pierre Sene (2), Marc García (-), Souleymane Traore (-) e Ismael Tamba (4).

PARCIALES Primer Cuarto: 15-17 Segundo Cuarto: 13-20 Tercer Cuarto: 16-8 Cuarto Cuarto: 26-25

ÁRBITROS: Peláez Santana y Romero Matute.

Eliminado: Marc García.