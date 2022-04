A 5 puntos de la “final four”

El Recoletas Zamora vivirá esta tarde (17.30 horas) la que puede ser la gran fiesta del baloncesto femenino zamorano en el partido de vuelta del play off contra el Celta de Vigo que llegará con cinco puntos de ventaja del encuentro de ida. Además será la oportunidad para reunir a todas las jugadoras y jugadores del club en la tradicional “foto de familia”. Cinco puntos no es una desventaja insalvable para el equipo naranja que ya sabe lo que es ganarle al Celta dos veces esta temporada, pero tendrán que emplearse a fondo las zamoranas y rendir a su máximo nivel para superar esa desventaja que, aunque es corta, no será sencilla de anular si cometen los mismos errores que en el partido de ida jugado hace una semana que finalizó con 54-49 y 24 balones perdidos de las visitantes en el pabellón vigués de Navia.

Tan solo en tres ocasiones el Recoletas finalizó con menos de esos 49 puntos en la liga regular y en los tres casos, contra equipos clasificados para el play off como son Jairis (59-47), Alcobendas (45-61) y Ardoi (48-53). Pese a ello, el Zamarat finalizó la liga regular como el equipo más anotador con una media de 73 puntos por partido, condición a la que debe apelar esta tarde para superar la desventaja con el Celta Zorka. Pero el Celta no ha sido un rival sencillo para las naranjas y conviene recordar que si en el Angel Nieto el partido estuvo muy igualado y finalizó con ocho puntos para las de casa (72-64) en Vigo, tan sólo una canasta milagrosa sobre la bocina hizo posible una nueva victoria (83-84). La irregularidad ha sido el gran problema de este equipo a lo largo de la temporada en la que ha sido capaz de ganar con autoridad a todos sus rivales al menos una vez, salvo al Barcelona aunque el equipo azulgrana tan sólo le superó por la mínima (54-60 y 70-65). Pero también cometió errores imperdonables como las derrotas contra Badalona (67-65), Canoe (74-81) o Ardoi (48-53). La entrenadora del Celta Zorka, Cristina Cantero, no dudó en reconocer tras el partido del pasado sábado que “fue la primera parte de un partido a 80 minutos, que ha sido muy igualada, muy trabajada, my trabado porque predominaron las dos defensas, algo en lo que nosotras nos sentimos más cómodas. Nos hemos adaptado bien al partido y la ventaja pudo haber sido un poco mayor, pero también menor. Ha estado siempre muy igualado, y nos vamos con la idea de entrar en el último cuarto en Zamora con opciones de poder sacar la eliminatoria”. En Vigo destacó especialmente en el equipo olívico la nigeriana Murjanatu Musa, que hizo mucho daño el Recoletas bajo los tableros, pese a que las zamoranas fueron claramente superiores en el rebote. Pero los porcentajes de tiro del Zamarat fueron muy bajos con solo un 44% en tiros de 2 y 4/21 en triples, unas cifras que, unidas a las de pérdidas, explican por qué no se produjo la tercera victoria zamorana de la temporada. Es de esperar que todo cambie esta tarde y que, al menos, las de Jacinto Carbajal estén a la altura media que han mostrado durante el curso. Con ello debería ser suficiente como para superar esos cinco puntos que pesan enormemente. La otra eliminatoria muy igualada es la que protagonizan Ardoi y Granada que saldaron el primer partido en Navarra con un ajustado 60-64 que, en teoría, debería superar el RACA Manuela pero nada se puede adelantar a estas alturas de la temporada en las que todos los equipos se conocen mucho. Tampoco está decidido, ni mucho menos, el cruce entre Estepona y Alcobendas que se saldó con 60-68, un resultado que parece dar una clara ventaja a las madrileñas que juegan hoy en casa. Y algo parecido ocurre con el Lima Horta-Jairis que finalizó con (48-55), siete puntos de ventaja para las murcianas que deberían ser suficientes para que el equipo organizador consiga plaza en la “final four”. Será el partido más importante que haya disputado hasta la fecha y en su historia el conjunto murciano. El partido lo afrontará el cuadro entrenado por el ex del Zamarat Lucas Fernández con el propósito de hacer buenos los siete puntos de ventaja obtenidos en el choque de ida. El Jairis, que en la fase regular fue el segundo clasificado de la Liga Femenina Challenge con 24 victorias y seis derrotas, sólo por detrás del Barça, que ascendió directamente como campeón con un bagaje de 27-3, parte como favorito. Lucas Fernández cuenta con su plantilla al completo y el factor grada debe ser importante en un choque de tanta trascendencia y tensión y es que está en juego el derecho a pelear por meter al baloncesto femenino murciano en la élite. Las de Alcantarilla llevan 11 victorias seguidas y su propósito es plantarse con 12 en la Final a Cuatro a celebrar los días 30 de abril y 1 de mayo en el mismo pabellón Fausto Vicent.