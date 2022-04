Álvaro Molina, jugador del Zamora CF, comentó ayer en rueda de prensa que el partido frente al CD Tudelano de mañana sábado es “un partido trampa” y no será tan fácil como pueda pensar la afición. Aun así, el defensor confía en el buen hacer rojiblanco para sumar los puntos y aseguró que el vestuario pondrá “todo su hambre y ganas” para buscar la victoria.

Molina destacó sobre su ex-equipo que es un adversario mucho más fiero de lo que cabría esperar. “Sabemos que tienen una situación complicada, tanto deportivamente como fuera de los terrenos de juego, pero es un gran equipo cuyo talento no se refleja en los puntos que tienen. Son un grupo que compite muy bien y eso hace de este un partido “trampa” porque no será tan sencillo como parece”, comentó el defensor, añadiendo: “es cierto que tenemos que ganar, tanto por jugar en casa como por la necesidad de sumar los tres puntos, pero es un equipo que matemáticamente todavía no está descendido y creo que tienen menos presión que nosotros para jugar el partido y saldrán muy motivados al terreno de juego”.

Sobre las virtudes del próximo adversario, Molina aseguró que el CD Tudelano “transita muy bien entre áreas y es muy fuerte a balón parado”. “Quizá tenga un juego menos elaborado pero es igualmente peligroso”, insistió, afirmando que para superarles habrá que intentar “no jugar a lo suyo”. “Si somos capaces de imponer nuestra filosofía, quitarles el balón y proponiendo juego, podremos ganar”, destacó, poniendo como ejemplo “la imagen vista ante el Racing de Ferrol”.

Precisamente, ese partido se utilizó como referencia para preguntar sobre si se acabó la falta de gol en el Zamora CF, a lo que Molina respondió: “llevábamos muchos partidos en los que nos pasaba eso. Ante Irún, Sanse... cuando entró el primero pues acabaron entrando tres, pero nunca sabes. Creo que el equipo hace muchas cosas bien, lo han dicho muchos compañeros míos antes que yo y creo que están en lo cierto. Muchas veces el gol es una acción complicada pero es necesaria y, hasta la pasada semana, la fortuna no estaba con nosotros”.

Lo que tiene claro Molina es que el Zamora CF debe ir “partido a partido” y que mañana saldrá “a ganar, porque es la obligación, y lo hará con las ganas y el hambre de siempre, demostrando que queremos ganar todos los partidos de aquí al final de liga”.