Jeff Solarin, jugador del Zamora Enamora, aseguró que es posible que su equipo repita una gran actuación como la que protagonizó el pasado fin de semana en el partido de ida del play off de ascenso ante el Hestia Menorca: "Siempre es posible porque durante la temporada lo hemos hecho varias veces. Hemos demostrado que somos capaces de jugar buenos partidos de forma consecutivo y no hay mejor momento para repetirlo que ahora en el play off". El alapívot norteamericano piensa que "seguro que hicimos cosas bien pero podemos mejorar, sobre todo en la defensa individual sobre los mejores jugadores suyos porque la defensa desde el principio de temporada ha sido lo que nos ha traído aquí".

Solarin no tiene miedo a la presión que pueda ejercer el que tanto él como Bob Harris, por ejemplo, puedan tener en Menorca por ser los jugadores más experimentados del equipo: "No es una situación nueva para nosotros, los dos somos experimentados y hemos estado en otros play offs. Lo que me tranquiliza es la sensación de que hay mucha otra gente en el equipo capaces de jugar y hacer lo bien. Estoy tranquilo por eso".

El entrenador del Zamora Enamora, Saulo Hernández no dudó en reconocer que sería erróneo salir en Menorca dispuestos a especular con los once puntos de ventaja que consiguió en el Angel Nieto el equipo: "He borrado de mi cabeza que hemos ganado. Menorca en casas ha ganado en casa ocho partidos y siete lo ha conseguido con más de 12 puntos, lo que significa que para ellos ganar es hacerlo por más de esos once puntos. Es un equipo con un nivel físico y ritmo altísimos, en sus partidos es fácil que consigan rachas de diez puntos, por ello, nosotros iremos a Menorca a intentar ganar, no a perder por menos de once. Esa es la mejor opción para pasar la eliminatoria". Saulo Hernández pide a sus jugadores "orgullo" para que no se acabe la temporada ya este sábado en Menorca: "No es imposible que perdamos, nos pueden ganar, y está encima de la mesa que se nos acabe la temporada, pero mi cabeza no le dedica ningún tiempo. La energía que intento proyectar es positiva, pensar que el lunes me voy a volver a encontrar con ellos, que sería lo positivo. En todo caso, es un orgullo jugar un partido tan bonito como éste".