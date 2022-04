Recoletas Zamora | Carlos Baz confía de pleno en la remontada ante el Celta

Llega el encuentro más importante (al menos por ahora) del curso para el Recoletas Zamora. Toca remontar ante el Celta para lograr la clasificación y estar en la “Finar Four” de Alcantarilla (Murcia) donde se decidirá el ascenso a Liga Endesa, máxima categoría del baloncesto femenino español, división a la que quiere regresar el CD Zamarat.

Carlos Baz, presidente de la entidad naranja, se mostraba ayer convencido de que el equipo conseguirá la remontada ante un rival duro como es el vigués, aunque es conscientes de que no será fácil. “Yo lo veo factible, la verdad. Tenemos un equipo con mucha capacidad de anotación, pero el otro día no nos salió el partido que esperábamos en ataque, no hubo todo el acierto que nos hubiera gustado, pero veo que es posible dar la vuelta a la eliminatoria”, comentó el máximo responsable de la entidad naranja.

Baz tiene claro que para conseguir que ese reto sea una realidad necesitan que varios aspectos funcionen el sábado a partir de las 17.30 horas como es “un poquito de ese acierto que nos faltó, y un pabellón a reventar, animando al equipo desde el minuto uno, para que las jugadoras noten ese apoyo, sobre todo en los momentos difíciles, que los va a haber, porque Celta es un equipo que aprieta un montón, y vamos a necesitar que el público sea esa sexta jugadora, y que les empuje para superar esos momentos”, destacó el dirigente.

ALCANTARILLA Y RENOVACIONES, DESPUÉS

Una vez se consiga superar este escollo, un objetivo en el que todos confían, será el momento de pensar en Murcia y en ese fin de semana del 30 de abril y 1 de mayo. “Hay que pensar en pasar esta eliminatoria, que es ante un rival muy duro y vamos a tener que luchar por estar. Después, Alcantarilla será una lotería. Nosotros hemos estado en situaciones así y depende de cómo llegues, de que tengas un buen día, de cómo esté el rival… Si nosotras tenemos un día bueno podemos arrasar, pero si no te puede ganar cualquiera. En Liga regular se ha demostrado en partidos que si te relajas un poco… pierdes”, añadió el presidente, que tiene claro que “una vez que estás ahí, a un partido puede pasar cualquier cosa, pero vamos a centrarnos en este”.

Una vez acabe este mes, con los ascensos decididos, será el momento de pensar en el futuro y en las renovaciones de entrenador y jugadoras, y es que son temas que hasta que no se cierre la temporada no quieren hablar en el seno del CD Zamarat.

Precios populares y Día de la Cantera

El Recoletas Zamora tiene por delante un importante partido este sábado en el que deberá remontar un 5 abajo ante el Celta para clasificarse para la “Final Four” de ascenso a Liga Endesa, que se disputará dentro de diez días en Alcantarilla (Murcia). Para este encuentro, el club naranja quiere que el Ángel Nieto sea una olla a presión, y ha planteado varias iniciativas que permitan un buen aforo.

Así, los abonados tendrán acceso gratis y se les regalará una entrada para llevar un acompañante. Para el resto, el precio de las entradas será de 5 euros para adulto y dos euros la entrada joven (menores de 23 años) y de jubilado, teniendo en cuenta que habrá que presentar el DNI. Además, teniendo en cuenta que es el último partido en casa para el primer equipo femenino naranja, tendrá lugar el Día de la Cantera del CD Zamarat – Virgen de la Concha, con la foto de familia de toda la base. Se presentará a todos los equipos que componen la cantera del club: equipos autonómicos masculinos y femeninos, equipos escolares y equipos provinciales.