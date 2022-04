Saulo Hernández, técnico del Zamora Enamora, señaló al término del encuentro ante el Hestia Menorca en el Ángel Nieto sentirse “satisfecho” por la actuación de los suyos, lamentando únicamente que el gran partido de los locales acabara con “solo” once puntos de renta” de cara a la vuelta de la eliminatoria. Un partido que, bajo su punto de vista, se tiene que encarar “pensando que la eliminatoria acaba de empezar, que va a cero” pues en terreno insular no contará con una afición que calificó de “espectacular”.

“Estoy más satisfecho con el partido que hemos hecho que con la renta conseguida para la vuelta. No se si será ver fantasmas donde no los hay pero, once puntos contra un equipo como Menorca, en ningún caso me parecen suficientes como para asegurar nada”, comentó Saulo, apostillando: “aunque sea evidentemente mejor tenerlos que no tenerlos”.

Para el técnico, esa pequeña ventaja no importará mucho si no se enfoca bien el partido de vuelta. “Yo, mentalmente, no cuento con esos puntos. Si queremos tener alguna oportunidad de pasar esta eliminatoria tenemos que ir a casa del Hestia Menorca con la misma mentalidad y ambición que hemos demostrado hoy. Tendremos que jugar como si la eliminatoria empezara de cero”, analizó Saulo Hernández, consciente de afrontar un partido como el que se disfrutó ayer en el Ángel Nieto “del nivel y la tensión que implica un play-off”. Un tipo de partido sobre el que comentó: “Me alegra que se haya visto por fin en el Ángel Nieto un duelo de este tipo. Al final, la última vez, CB Prat nos sacó de la pista en el primer cuarto y no pudimos disfrutar de algo así. Un duelo en el que no se escatima ni un gramo de esfuerzo o acierto”.

Sobre el análisis en profundidad del rendimiento de uno y otro equipo, Saulo Hernández aseguró tener “la sensación de que nuestro equipo ha hecho un gran partido”, añadiendo no conocer tanto a Hestia Menorca “como para entrar en esa valoración”. Eso sí, no dudó en apuntar que, visto lo visto sobre la pista, el Zamora Enamora “hizo un gran encuentro” y, al final, se “va “solo” once puntos arriba”.

“Hemos dominado el rebote; ellos en contragolpe son tremendos y yo recuerdo muy pocas acciones de ese tipo por su parte; nuestros mejores jugadores han tenido un día magnífico, especialmente Bobby; hemos metido 91 puntos... y, aún así, estás solo once arriba de cara a la vuelta”, comentó Saulo Hernández, consciente a que ese hecho explica “el gran nivel” que atesoran los visitantes. “Son un equipo más coral de lo que ha parecido. Tamayo quizá otros días no tiene la presencia anotadora que ha tenido hoy, que ha firmado un encuentro extraordinario, pero Jackson sí que tiene ese acierto”, detalló Saulo Hernández, comentando sobre el base: “ha demostrado que no es un jugador de esta categoría, tiene una facilidad para anotar tremenda y solo gracias a Marc, hemos podido frenar un poco sus prestaciones”.

Por último, Saulo Hernández quiso tener unas palabras para la grada, agradeciendo “a todos los que vinieron al partido su apoyo” ya que “es un lujo jugar en un ambiente así y creo que ayudaron dándonos un empujón en situaciones complicadas”. “ Solo los que somos de Zamora valoramos la entrada que ha habido hoy tras dos Semanas Santas sin poder disfrutar de procesiones y este tiempo. Muchos no han podido venir por compromisos familiares pero ojalá que tengan ocasión de ver otro espectáculo como el de hoy pronto, eso significaría que habremos pasado la eliminatoria”, sentenció.