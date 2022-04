Simeone llevó la eliminatoria adonde quería, pero el Atlético no estará en las semifinales porque no fue capaz de marcar un gol a un Manchester City que sufrió mucho en la segunda parte (0-0). Cholo ganó la partida a Pep en el tablero, pero los rojiblancos cayeron al no marcar un gol toda la eliminatoria ante un rival que se medirá al Real Madrid en las semifinales.

El planteamiento de Simeone confirmó que ante el City jugaba un partido de 180 minutos y en Manchester rozó unas tablas muy trabajadas con su propuesta ultradefensiva. Sin embargo, en el Metropolitano mostró un perfil más afilado, con un fútbol vertical, transiciones rápidas y dinamismo en el despliegue. Guardiola, por su parte, salió a apretar lejos del área de Ederson y a tener la pelota en los pies, aunque no hacía ascos a la salida en contragolpes con chispazos que generaban mucha incertidumbre en la parroquia local. Palo de Gundogan La primera media hora confirmó que al Atlético prefería no destaparse, con Griezmann más pendiente de Cancelo que de acompañar a Joao Félix. Una línea de cuatro clásica con un Kondogbia descomunal barriendo y Koke y Lemar tratando de tejer en ataque. A los 29 minutos Gundogan mandó una jugada tumultuosa al palo en el primer susto serio del partido. Cholo resoplaba aliviado, pero su equipo sufría. Simeone trataba de sacar al equipo del balcón de su área, pero el City empujaba a los rojiblancos. Superado el susto, el partido se volvió a equilibrar sin noticias en las áreas. Al descanso se llegó con un empate inquietante para ambos. Habían pasado 135 minutos de eliminatoria y el Atlético seguía vivo en ella. Los rojiblancos mantenían su portería intacta, pero en ataque necesitaban subir una marcha. Lo prueba Griezmann. El Atleti busca el gol. #LaCasadelFútbol pic.twitter.com/SRuFh8SODx — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) 13 de abril de 2022 Comenzó la segunda parte con más colmillo atlético y un City demasiado cholista. Guardiola no arriesgaba, esperando un chispazo de calidad de sus jugadores para encauzar el partido y el pase a semifinales. Entre la cautela local y la parsimonia visitante no terminaba de pasar nada en el partido. Simeone no tocó a rebato, prefirió ir tensando el partido poco a poco. A los 56 minutos llegó el primer disparo peligroso rojiblanco con una volea de Griezmann que encendió a la grada. La segunda parte pintaba mejor para los colchoneros, pero faltaba traducir el dominio en ocasiones. El plan de Simeone Y el plan completó la fase final en el minuto 70. Al campo De Paul, Correa y Carrasco por Koke, Griezmann y Lodi para azuzar la caldera rojiblanca. La primera jugada terminó con un derechazo de De Paul que salió cerca del palo. Restaban veinte minutos por delante para marcar un gol y seguir la estrategia prevista. El City se disfrazó del Atlético de la ida, atrincherado atrás y perdiendo la pelota demasiado rápido. Se desesperaba en la banda Pep, que terminó sacando a Fernandinho para blindar su medular. El partido estaba en una jugada y Simeone tiró de Luis Suárez y Cunha. Más madera. Pero el gol no llegó y los ingleses, que se pasaron el final del partido simulando y perdiendo el tiempo, estarán en semifinales. Honor al Atlético, gloria al City. Ficha técnica Atlético de Madrid: Oblak (6); Savic (6), Felipe (5), Reinildo (6); Llorente (5), Koke (6), Kondogbia (8), Lemar (6), Lodi (5); Griezmann (6), Joao Félix (6). Técnico: Simeone (7). Cambios: De Paul (7) por Koke (m.68), Carrasco (5) por Griezmann (m.68), Correa (5) por Lodi (m.68), Luis Suárez por Lemar (m.81), Cunha por Joao Félix (m.81) Manchester City: Ederson (5); Walker (5), Stones (6), Laporte (5), Cancelo (5); Rodri (5), De Bruyne (5), Gündogan (5); Mahrez (4), Foden (5), Bernardo (4). Técnico: Guardiola (6). Cambios: Sterling (5) por De Bruyne (m.64), Aké (5) por Walker (m.73), Fernandinho (5) por Bernardo Silva (m.78). Árbitro: Daniel Siebert (6), de Alemania Tarjetas: Expulsado por doble amarilla Felipe (m. 23 y m.90), Llorente (m.79), Savic (m.90), Aké (m.90), Mahrez (m.94), Foden (m.95), Cancelo (m.96), Simeone (m.100) Estadio: Metropolitano, 70.000 espectadores.