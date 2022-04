Adrián Herrero, jugador del Camarzana: “Prefería seguir con mis amigos a jugar fuera”

Podría decirse que el CD Camarzana y Los Valles está cuajando su mejor temporada en la Liga Provincial. A falta de cuatro partidos, el equipo es cuarto, con opciones de conseguir hacerse fuertes en la tercera plaza. Esto es, en parte, gracias a la aportación goleadora de su número 9, Adrián Herrero. El ariete de 22 años, natural de Villardeciervos, es un claro ejemplo de compromiso con una causa y con unos amigos a los que no quiere dejar tirados, pese a tener que viajar unos 300 kilómetros cada fin de semana, pues se encuentra cursando unos estudios de máster en Madrid. Resalta la importancia de funcionar como lo que son, un grupo de amigos que juegan para divertirse y que jugar en un campo en un estado como en el que se encuentra el municipal de Camarzana puede ser un arma de doble filo. Considera que las deficiencias del campo deben ser subsanadas de una vez por todas, dejando atrás tantas promesas de soluciones que nunca llegaron. Además, desde su visión como periodista, valora el nivel de atención que recibe una liga que puede ser muy importante para los habitantes de los pueblos de la provincia.

–¿Cómo valora la temporada del equipo hasta ahora?

–A falta de cuatro partidos, la temporada está siendo de sobresaliente. Luchamos por la tercera plaza, por detrás de Coreses y Zamora que, en mi opinión juegan en otra liga. Han pinchado muy pocos partidos y entre ellos se pelearán el ascenso, pero estamos por delante de equipos como Fresno o Villalpando que a priori, por nivel y por entrenamiento, puede que sean superiores a nosotros.

–¿A principio de temporada esperaba estar tan arriba a estas alturas de campeonato?

–Pues no esperaba que estuviéramos terceros, pero sí en la horquilla de los cinco o seis primeros, porque ya el último año antes de la pandemia, cuando todo estalló, íbamos cuartos. Hemos conseguido mantener el bloque y hemos sumado jugadores buenos. La verdad es que estamos muy contentos y esperamos para el año que viene poder subir al menos un escalón.

"Una vez empiezas a ganar, entras en una buena racha que te ayuda a sacar adelante los demás partidos"

–Han estado invictos en casa durante mucho tiempo. ¿Cuáles han sido las claves de esta hazaña?

–La verdad es que lo de mantener esa racha de imbatibilidad en casa nos la esperábamos. Sabemos lo difícil que es jugar en Camarzana y, aunque a nosotros en cierta manera también nos perjudica el mal estado del campo, estamos más acostumbrados a ello. Entonces, éramos conscientes de que iba a ser un punto a favor y que nos iba a beneficiar. Además, el hecho de jugar tantos partidos seguidos en nuestro campo nos hacía confiar en encontrar una buena dinámica. Una vez empiezas a ganar, entras en una buena racha que te ayuda a sacar adelante los demás partidos. Desde mi punto de vista, sí que me esperaba esa buena racha. De todas formas, confiamos en que pronto arreglen el campo. Es muy difícil jugar ahí, e incluso hemos tenido varias lesiones esta temporada en las que el campo ha influido mucho. Por eso aprovecho la ocasión para reivindicar que el estado del césped es pésimo y que hay que cambiarlo ya como nos han prometido tantas y tantas veces.

–¿Fue complicado jugar la mayor parte de la primera vuelta fuera de casa?

–No, la verdad. Yo no creo que nos afectara demasiado porque en este tipo de competiciones no influye tanto quién es el local y quién es el visitante. No hay tanta gente viendo los partidos, entonces las aficiones no aprietan tanto. No hay tanta diferencia de jugar en casa a jugar fuera. Aparte, el hecho de jugar en campo bueno también nos beneficia porque tenemos a jugadores de buen pie como Samuel, Borja o Quiroga. Podemos jugar mejor al fútbol de lo que lo hacemos en casa, entonces no fue un hándicap jugar fuera tantos partidos.

–Actualmente está en Madrid estudiando un máster. ¿Le cuesta mucho compaginar los estudios tan lejos con entrenar y jugar cada fin de semana?

–Sí, es difícil compaginar vivir en Madrid con la jugar la liga de Zamora. De hecho, me ha impedido ir a todos los partidos. Me fastidia porque es la mejor temporada que hemos hecho nunca, y no he podido estar con tanto compromiso como he tenido otros años. Cuando he vivido en Valladolid no he faltado ningún fin de semana, pero viviendo en Madrid eso no es posible, y menos aún teniendo clase los viernes por la tarde. Pero bueno, yo quería y quiero seguir con mis amigos, porque para mí es lo que es el Camarzana. Un equipo de amigos, de gente que se lleva muy bien y que juega para divertirse. Si te salen bien las cosas, pues muchísimo mejor. Prefería seguir con mis amigos, aunque me perdiese partidos, que jugar en Madrid con gente que no conozco.

"He jugado 16 partidos, dos tercios de lo que va de campeonato, y llevo trece goles"

–Es el segundo máximo artillero del equipo, con 13 goles y se encuentra en el top 10 de los goleadores del campeonato. ¿Podría considerar esta como una de sus mejores temporadas?

–Me he perdido ocho de los veinticuatro partidos que lleva el equipo, es decir, he jugado dieciséis o, lo que es lo mismo, dos tercios de lo que va de campeonato, y llevo trece goles. Considero que si hubiera ido a todos los partidos no estaría pichichi porque hay jugadores en la liga con un nivel superior, pero sí que estaría bastante cerca. Así que sí. De hecho, creo que esta es mi mejor temporada, aunque me perjudique eso que te he comentado de vivir en Madrid. El equipo está muy bien y, cuando voy, me veo muy beneficiado de ello.

–¿Cómo ve al equipo de cara a los últimos partidos que quedan de temporada?

–Muy bien. Sí que es cierto que ahora estamos atravesando un bache. Cuando empezamos la segunda vuelta jugando tantos partidos en casa, sacamos 19 puntos de 21, y eso es una burrada. Ahora llevamos tres partidos sin ganar, y ese bache, que creo que es el más grande de la temporada, nos ha impedido asegurar la tercera plaza. Simplemente necesitamos volver a ganar y encarar bien estos cuatro partidos que quedan y a ver si podemos conseguir la tercera plaza. Si no, nos conformaremos con la cuarta que, sin duda, para un equipo que entre un día a la semana y no con todos sus integrantes, la considero un éxito rotundo.

–A nivel personal, ¿cómo se encuentra?

–Fuera del fútbol, pues muy contento. Muy feliz con lo que estoy haciendo aquí en Madrid y con muchas ganas de empezar a trabajar ya, de tener un trabajo estable. Muy contento con la vida que tengo ahora mismo.