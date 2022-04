El jugador zamorano del Zamora Enamora Raúl Maíde reconoció este jueves en rueda de prensa que "el partido contra Sarriá no salió de la manera esperada y nos fuimos con la sensación de que perdimos un punto en vez de haberlo ganado, aunque reconozco que habíamos ido perdiendo de ocho pero al final remontamos. Nos va a servir para ir a Esplugues con mucha fuerza y con ganas de conseguir los dos puntos. Es un equipo catalán que supuestamente se parece mucho a Sant Quirze y a Sarriá que ya hemos jugado contra ellos y tendremos que juntar esos dos partidos, lo bien que lo hicimos contra Sant Quirze y solucionar los errores contra Sarriá".

Maíde explicó que el Esplugues es un recién ascendido "pero luego nunca se sabe porque jugamos en su casa y nunca hemos jugado allí. No sabemos la afición que tiene, si va a estar el pabellón lleno o no. Hay que ir a muerte como si fuera un equipo consolidado de plata y sin minusvalorar a nadie". El canterano del BM Zamora reconoce asimismo que "nos está costando salir, pero no solo en las primeras partes, sino también en las segundas salimos un poco fríos. No sabemos muy bien por qué, y creo que cada vez saldremos mejor e intentaremos hacer lo bien desde el minuto cero". "Es un equipo catalán, con juego muy parecido a los otros dos, tienen buena primera línea, son muy fintadores pero no destacan en el lanzamiento de fuera e intentaremos hacerlo lo mejor en defensa para frenarlos".

Iván Martínez, entrenador del Zamora Enamora, valoró el punto perdido ante Sarriá, reconociendo que "el sabor es muy agridulce, pero haciendo una reflexión en frío, es un punto que ganamos porque teníamos el partido muy en contra. Con las bajas que traían ellos y jugando en casa, deberíamos haber ganado, pero aquí nadie te regala nada y el punto que conseguimos trabajándolo poco a poco y sin desengancharnos del partido pese a la desventaja son los aspectos positivos".

El técnico andaluz añadió que "cada jornada es más decisiva y en Esplugues tenemos que venirnos con los dos puntos porque ganar fuera de casa siempre es difícil". Iván López destacó también el trabajo realizado por Pancho el pasado domingo y explicó que "es un central pero por circunstancias ha tenido que jugar de lateral. Él está más cómodo de central, y el periodo de adaptación al equipo que han tenido otros jugadores, él no lo ha disfrutado porque se incorporó muy tarde, con el equipo ya muy hecho, y cada partido que vamos jugando, él también se siente un poco más cómodo. Esperamos que siga ayudando al equipo hacerlo bien". Por el momento, Iván López no podrá recuperar a ninguno de sus jugadores lesionados.