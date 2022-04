Ije Ajemba, jugadora del Recoletas Zamora, aseguró que, en el equipo, a pesar de la cercanía de la fase de ascenso, están preparando este partido del sábado “como uno más, no solo pensando en play off. Hay que acabar la fase regular de la mejor manera posible, siendo el equipo más fuerte y mejor equipo”. “Es un equipo (Raca Granada) al que le gusta jugar al contraataque, con mucho ritmo, y tenemos que controlar eso. Trabajar como equipo para pararlas”.

Asimismo, reconoció que, aunque sí han mostrado fases de irregularidad, altos y bajos, ahora no se los pueden permitir. “Una vez pase el partido de Granada (sábado, 19.00 horas) no nos lo podemos permitir”. No obstante, dejó claro que “aunque no somos imbatibles, somos un buen equipo, y debemos controlarnos nosotras mismas para tener una regularidad”.

Por último, respecto a cómo está la plantilla comentó que están “entusiasmadas y con ganas de play off”. “Llegamos en un buen momento”, admitió la naranja que está convencida de que el equipo puede lidiar con la responsabilidad del ascenso.