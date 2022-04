Un empate como mal menor para el Zamora Enamora

Era necesario emplearse a fondo y el BM Zamora Enamora no dudó en poner todo de su parte para salvar un empate que tenía muy lejos tras una primera parte muy poco afortunada. La remontada pistacho fue de las que hay que adjudicar a la afición que volvió a ser la de las grandes ocasiones, y el BM Zamora, liderado por Pancho Bellia, salvó al menos un punto que puede tener un valor de oro al final de esta segunda fase.

Este empate, pese a no responder a las posibilidades reales del Zamora Enamora, le permite abandonar los cinco últimos puestos que marcan el descenso de categoría. De los rivales directos, tan sólo Esplugues consiguió la victoria en su visita al desahuciado Teucro (22-29) mientras Sant Quirze empató a 27 en Aranda, y Cajasur salió goleado de Alcobendas por un marcador de 30-21.

De esta forma, Zamora dispone ahora de un punto de ventaja respecto a Cajasur y se sitúa también a un punto del equipo que le precede en la clasificación, el Alarcos.

El Zamora Enamora no entró bien en el partido, tal vez todavía descentrado por el emotivo homenaje que se le rindió antes del comienzo al técnico Luis Javier González, y Sarriá no tuvo demasiados problemas para escaparse a un preocupante 0-3 que venía a poner sobre la mesa que no iba a ser un partido sencillo para los pistachos.

Sarriá imponía un ritmo lento, siempre al límite con el pasivo, mientras Raúl Maíde ocupaba el puesto de central para hacer correr al Zamora Enamora, el “Oso” Mendieta con su primera parada marcó el ritmo de la primera reacción zamorana que culminó Diego Pérez con el 3-3.

Pero no fue más que un espejismo porque los catalanes mantuvieron un alto nivel de acierto y aprovechando dos minutos de superioridad, se escaparon hasta un más que preocupante 3-8 cuando no se había cumplido el primer cuarto del partido.

Fueron momentos de descontrol en las filas del equipo zamorano que echaba mucho de menos a dos puntales como son Nico Bono y Jaime González que se lesionaron esta misma semana y será difícil que vuelvan a jugar esta temporada. La defensa no funcionaba y los catalanes lograban superioridades por todas las zonas de su ataque.

La afición zamorana tenía que redoblarse desde la grada para intentar que la defensa funcionase y que la pareja arbitral se sintiera comprometida en todo momento. Pero las desventajas se habían centrado ya en los seis goles.

Pancho Bellia tomó entonces la responsabilidad y consiguió mantener vivo al equipo pistacho, más respaldado que nunca desde la grada que clamaba ante cada decisión de la pareja arbitral, hasta alcanzar el descanso con 12-17.

El equipo pistacho mejoró sensiblemente en defensa tras la reanudación del encuentro y esa mejora se tradujo en una remontada que llevó al 17-20 en el minuto 28 tras otro golazo de Pancho Biella que seguía siendo el más inspirado del Zamora Enamora.

El desgaste físico era enorme por ambas partes y era claro que la resolución del partido radicaba en este factor. Ilesca no estaba acertado y fallaba su segunda vaselina consecutiva, pero Biella seguía echándose el equipo a la espalda cuando Sarriá había recuperado ya los cinco goles de ventaja (18-23 en el minuto 31).

La batalla del físico la estaba ganando el Zamora Enamora que conseguía acercarse a solo tres goles con el 21-24 que marcaba Cubillas después de que el portero catalán realizase dos paradas inverosímiles. Pero los pistachos no eran capaces de reducir esos tres tantos de desventaja e Iván López pidió un tiempo muerto para buscar soluciones y dar oxígeno a sus hombres importantes a los que no podía sentar en el banquillo.

Maga consiguió lo que parecía imposible: pasar la frontera sicológica de los tres goles marcando el 25-27 pero replicó Sarriá de forma casi inmediata. Marco Torres puso el 26-28 con ocho minutos por delante en un ambiente ya desenfrenado en el pabellón que creía ya en que la victoria era posible.

Pero la inferioridad por los dos minutos que recibió Fernando fue un duro lastre para los pistachos.

Afortunadamente, Maga estaba imparable para poner el 28-30 y Diego Pérez aprovechaba una parada de Mendieta para firmar el 29-30 en un veloz contragolpe que provocó el tiempo muerto del Sarriá cuando solo quedaban algo más de dos minutos por delante.

Hacía falta que todos aportasen, y Mendieta se sacó de la manga una gran parada para darle doble valor al 30-30 que marcaba Pancho a continuación.

El veterano Joan Pórtulas no perdonó en un “fly”, y Bellia acertó de penalti, para que Mendieta de nuevo salvase al Zamora Enamora de la derrota con una parada con el tiempo ya agotado que suponía el empate a 31 final.