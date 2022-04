La fondista del Vino de Toro Caja Rural Verónica Sánchez se ha proclamado campeona de España Máster F45 de maratón, en una temporada cargada de podios. El Campeonato de España de Maratón Absoluto y Máster se disputó en Zaragoza este domingo en una mañana muy ventosa y fría.

De salida Verónica Sánchez se posicionó delante del globo de las 3 horas. El paso por la media fue de 1h27. La segunda mitad era mucho más dura, con algunas cuestas de pendiente bastante significativa entre los kilómetros 30 y 35, pero "me he encontrado fuerte y he podido terminar repitiendo el tiempo de 1h27. La mayor parte de la carrera he ido sola, ya que no encontraba ningún grupo que se adecuara a mi ritmo", señaló la fondista salmantina que consiguió un gran tiempo de 2h54´00, alzándose con el título de campeona de España F 45, además consiguió entrar por línea de meta entre las 8 primeras clasificadas absolutas.