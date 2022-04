Álvaro Lobato, ciclista benaventano del Extremadura-Ecopilas, firmó una novena posición en el inicio de la Copa de España de Ultramaratón BTT que comenzó en León.

La MMR Power Race León era la primera de las cuatro pruebas que integran la Copa XCUM 2022, con 133 kilómetros de recorrido y 2700 metros de desnivel como principal escollo también hay que sumar las gélidas temperaturas que este fin de semana han llegado a toda España y que no han pasado desapercibidas para los 450 participantes.

El equipo Extremadura-Ecopilas se presentaba en León con una nutrida representación y muy pronto Álvaro Lobato se encargó de lanzar el primer ataque serio. "Me he visto con una ligera ventaja en los primeros kilómetros de la prueba prácticamente sin buscarlo así que me he preguntado por qué no podía ser hoy un buen día. He estado más de la mitad del recorrido en cabeza pero por detrás, lejos de plantearse batalla entre los candidatos al triunfo como creía que podía ocurrir, han rodado agrupados casi todo el recorrido y eso en un trazado tan largo como este, al final se paga. Al final mi compañero Alejandro ha hecho 8º y yo 9º. Quedan tres pruebas y veremos cómo se plantean ahora los futuros objetivos, ya que tenemos varias opciones abiertas en diferentes calendarios, con posibilidad de triunfo y podio en todas ellas", explicó Lobato a través de su club.

La victoria final y el primer jersey de líder se lo adjudica el vencedor del año pasado, Francisco Herrero, por delante de Adrián García, Raúl Castrillo, Brandan Márquez, Jesús del Nero y Álvaro Nieto, que han llegado por este orden a meta prácticamente en el mismo tiempo, 6:03'37". Javier Busto, Díaz de la Peña, Álvaro Lobato y Triki Beltrán completarían el top ten de esta primera cita ultramaratoniana.