Algeciras llega dispuesto a ganar este viernes a Zamora Enamora

El Zamora Enamora cubre hoy un nuevo partido de la liga regular en el que ya no se juega nada pero no quiere por ello relajarse por lo que le pudiera perjudicar de cara a la fase de play off. El rival es un Algeciras que llegará a Zamora con muchas necesidadades: “El peor enemigo ahora es el entorno, que el desconocimiento de la Liga o de los resultados como el de Morón puedan hacer pensar que el partido contra Algeciras es fácil. Me gusta evaluar a los equipos no sólo por su posición en la tabla, sino por el momento o la racha en que estén” y recordó que el equipo andaluz hace unas semanas fichó al norteamericano Maverick Rowan, procedente de Huesca de LEB Oro y que está promediando 28 puntos por partido, al tiempo que de esos cinco partidos, ha ganado tres, lo que le ha vuelto a meter en la lucha por la permamencia: “Un equipo que viene de ganar tres partidos consecutivos y con la posibilidad de salvarse por primera vez en meses. El mayor peligro es pensar que vienes de ganar un partido por 35 puntos, que lo vas a tener fácil contra Algeciras. Tenemos que convencer a los jugadores y al entorno que conseguir dos victorias seguidas es complicadísimo y que el partido contra Algeciras será muy complicado”.

Porque además, Algeciras cuenta con otros buenos jugadores como es Miki Ortega, mvp varias veces, Reinolds que llegó desde Gijón destacando en la temporada pasada, Yago Estévezm, etc., jugadores que a nivel anotador están como cualquier otro: “Nos sentimos contentos de sacar los partidos bajando al barro, defendiendo más que el rival, y si llevamos el partido a esa intensidad, tendremos opciones”.

“No nos tienen que explicar que Algeciras es peligroso porque nos sacó literalmente de la pista en su cancha -añadió Saulo Hernández-, nosotros somos conscientes de que nos ha pasado y nuestra misión es que no se vuelva a repetir”.

El equipo casi no puede entrenar y encima, los jugadores terminaron muy desgastados físicamente el partido contra Morón: “En una semana normal, lunes y martes es para recuperar, pero en este caso no existen y ya tenemos que jugar este viernes. Afortunadamente pudimos reservar a algunos jugadores en el último cuarto el martes, pero mañana necesitaremos de nuevo a todos”.

El técnico zamorano incidió en que actualmente, todos los equipos se juegan algo y no hay todavía ninguno descolgado definitivamente. “El mismo Morón se enfrentó a nosotros unos días después de ganarle a Burgos que se juega los primeros puestos. A nosotros lo que nos importa verdaderamente es asegurar el factor cancha para el play off de ascenso para jugar el segundo partido en casa, y la mejor manera de lograrlo, está en nuestra mano. Sabemos que dependemos de nosotros para eso, y como siempre hacemos, solo hablamos de Algeciras, lo afrontaremos con la mayor humildad y nos ganaremos depender de nosotros otras dos jornadas más para asegurar ese factor cancha”.

En téminos parecidos se manifestó Manu Vázquez en la rueda de prensa previa al encuentro de esta noche: “El jugador del Zamora Enamora Manu Vázquez explicó en rueda de prensa que el momento por el que pasa el equipo en esta recta final de la liga regular y ya clasificado para el play off de ascenso “es bastante bueno aunque sí que es cierto que cuando llevas una buena racha, la mente te puede traicionar y te relajas. Eso es contra lo que tenemos que luchar para continuar en la misma línea”, y respecto al partido de este viernes (20.00 horas) contra Algeciras recuerda que “es un equipo que se está jugando bastante porque los últimos que descienden directamente llevan siete victorias y ellos tienen ocho, por lo que este partido para ellos será a vida o muerte. No es lo mismo descender directamente que jugar el play out. Nosotros tenemos que tener el mismo nivel, como mínimo, que ellos”.

Respecto a los partidos que le faltan al Zamora Enamora para terminar la liga regular, Manu Vázquez cree que “tenemos que ir partido a partido y conforme vayan surgiendo los resultados, ya veremos. Somos un equipo con mucha ambición y queremos quedar lo más arriba posible”. El jugador del CB Zamora explicó a los medios de comunicación que físicamente “estamos en un buen momento aunque al tener tantos partidos consecutivos, no puedes entrenar todo lo que quisiéramos ni preparar los partidos de la mejor manera. No es lo mismo entrenar una semana completa a no tener entrenamiento entre un partido y otro, porque no tenemos tiempo para otra cosa”. Vázquez no ha tenido suerte esta temporada por la lesión que le mantuvo parado durante mucho tiempo aunque poco a poco está recuperando el nivel deseado: “Me queda todavía mucho margen de mejora, día tras días y semana tras semana me veo mejor físicamente, más involucrado en el equipo pero me queda todavía mucho que ofrecer”.

DESESTIMADA LA RECLAMACIÓN DE MORÓN

Por otra parte, el Club Deportivo Udea Algeciras mostró ayer su sorpresa por la reclamación efectuada por el CB Morón ante la Federación Española de Baloncesto tras el partido diputado en la localidad sevillana el pasado 14 de marzo. La Federación Española ha dado la razón, en dos ocasiones, al Udea Algeciras ante una denuncia por presunta alineación indebida de Maverick Rowan.

El club algecireño asegura que en todo momento se ciñó a lo establecido por la Federación, sin incumplir ninguna de las normas establecidas. Consultó el día 10, antes del partido, a la Federación si podía alinear al recién incorporado Rowan, recibiendo contestación de la federación que explicó que la documentación enviada por Udea había llegado en tiempo y forma al ente deportivo. Sin embargo tras el partido en el que Damex Udea derrotó en la prórroga a Morón, estos presentaron una reclamación solicitando que se castigará al club algecireño con una multa económica, la pérdida del partido, y un punto menos.

La Federación resuelve que «la documentación aportada en el procedimiento, se observa que la tramitación de licencia del jugador fue presentada en tiempo y forma para poder participar en el encuentro, esto es, con anterioridad a las 14:00 horas del viernes anterior al encuentro, si bien desde el Departamento de Licencias de la FEB se validó la autorización final el día posterior.