El jugador del Zamora Enamora Manu Vázquez explicó en rueda de prensa que el momento por el que pasa el equipo en esta recta final de la liga regular y ya clasificado para el play off de ascenso "es bastante bueno aunque sí que es cierto que cuando llevas una buena racha, la mente te puede traicionar y te relajas. Eso es contra lo que tenemos que luchar para continuar en la misma línea", y respecto al partido de este viernes (20.00 horas) contra Algeciras recuerda que "es un equipo que se está jugando bastante porque los últimos que descienden directamente llevan siete victorias y ellos tienen ocho, por lo que este partido para ellos será a vida o muerte. No es lo mismo descender directamente que jugar el play out. Nosotros tenemos que tener el mismo nivel, como mínimo, que ellos".

Respecto a los partidos que le faltan al Zamora Enamora para terminar la liga regular, Manu Vázquez cree que "tenemos que ir partido a partido y conforme vayan surgiendo los resultados, ya veremos. Somos un equipo con mucha ambición y queremos quedar lo más arriba posible". El jugador del CB Zamora explicó a los medios de comunicación que físicamente "estamos en un buen momento aunque al tener tantos partidos consecutivos, no puedes entrenar todo lo que quisiéramos ni preparar los partidos de la mejor manera. No es lo mismo entrenar una semana completa a no tener entrenamiento entre un partido y otro, porque no tenemos tiempo para otra cosa".

Vázquez no ha tenido suerte esta temporada por la lesión que le mantuvo parado durante mucho tiempo aunque poco a poco está recuperando el nivel deseado: "Me queda todavía mucho margen de mejora, día tras días y semana tras semana me veo mejor físicamente, más involucrado en el equipo pero me queda todavía mucho que ofrecer".