El jugador del Zamora Enamora Jeff Solarin cree que el equipo se encuentra en su mejor momento de la temporada: “Nos encontramos en un buen momento después de tres victorias consecutivas, el equipo está jugando bien y eso hace que uno tenga confianza en si mismo y en el equipo y esa es la principal sensación que tengo”.

El pívot norteamericano, que compareció ayer en la rueda de prensa previa al partido que el Zamora Enamora juega esta tarde (20.00 horas) contra el Morón, cree que “somos un equipo que puede competir y vencer a cualquier otro, y yo solo espero poder seguir con estas buenas sensaciones y buenos resultados que nos permitan llegar al play off y conseguir muchas victorias”.

Respecto al partido de esta tarde, Solarin, que cumple su segunda época en el equipo zamorano, explicó que “no me importa mucho que haya cambiado de entrenador recientemente, el partido de mañana es una batalla y Morón se juega mucho, en especial entrar en el play off, pero nosotros también nos jugamos mucho y espero un partido muy competido”.

“En mi caso, puedo jugar bien o mal, no me importa mucho siempre que el equipo gane, pero tengo la sensación de tener una buena continuidad en mi juego que espero poder mantener en lo que resta de temporada para que el equipo vaya lo mejor posible”, añadió Jeff Solarin.

Por su parte, el entrenador del Zamora Enamora, Saulo Hernández, quiso despejar todas las dudas sobre una posible relajación que pueda afectarle a su equipo una vez conseguido el objetivo principal de la temporada que era la permanencia: “Quien lo asegure es que nos conoce muy poco. Ya he dicho que éste es el grupo más complicado que ha habido nunca en LEB Plata y salvarse era el principal objetivo, pero también dije que este es el mejor grupo de jugadores que he entrenado y espero que salvarse tan sólo fuera una parte de los logros de la temporada porque además la línea entre salvarse y jugar el play off es muy final. A falta de cuatro jornadas estamos salvados y virtualmente en puestos de play off y ahora tenemos el privilegio de poder encarar los últimos cuatro partidos pensando en conseguir el mejor nivel de cara a los play off en los que podemos dar guerra. El año pasado veía más diferencias, pero este año creo que tenemos un equipo que puede competir en los play off”.

“El factor cancha se minimiza con este sistema de play off, pero jugar el segundo partido en casa es lo ideal”. Ese factor cancha lo conseguirán los equipos que terminen en los puestos segundo, tercero y cuarto, junto al mejor quinto de los dos grupos. “Ahora dependemos de nosotros para tener ese factor cancha, si ganáramos todos los partidos. Pero vamos a pensar hoy en Morón, sacar un partido muy complicado, que nos permitiría seguir dependiendo de nosotros para ese factor cancha”, explicó el técnico zamorano.