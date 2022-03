Unionistas también afronta el derbi contra el Zamora CF en plena crisis

Zamora y Unionistas llegan en situaciones similares al segundo derbi de la temporada que se disputará en Salamana este sábado (19.0 horas). Ambos iniciaron la temporada con grandes aspiraciones tras estar entre los mejores el año pasado, pero la situación actual es más que delicada para ambos.

Si los rojiblancos tienen muy difícil alcanzar la permanencia y para ello necesitan ganar y ganar, para los charros, el objetivo sigue estando en jugar el play off de ascenso, algo que tienen también muy complicado después de la racha negativa que acumulan. Lo que es evidente es que ambos rivales atraviesan una importante crisis de resultados y ninguno de sus nuevos entrenadores han logrado enderezar el rumbo de sus equipos.

Unionistas tuvo un gran comienzo de temporada hasta el punto de que llegó a situarse en la primera posición entre las jornadas 5 y 9, codeándose con los equipos que parecen intocables en este grupo de Primera RFEF: Deportivo, Racing de Santander o Majadahonda. Pero esa buena racha inicial comenzó a torcerse tras el 3-0 que encajó en el campo del Dux madrileño y que trajo consigo una sorprendente sucesión de seis empates consecutivos frente a Celta B (1-1), Real Unión (1-1), Badajoz (2-2), Racing Santander (1-1), San Sebastián de los Reyes (0-0) y Calahorra (1-1). Fueron seis jornadas en las que sus rivales aprovecharon para expulsarle de los puestos de play off que recuperó tras vencer al UD Logroñés (4-0) en el último partido del año 2021. El nuevo año se inició precisamente con la derrota en el Ruta de la Plata ante el Zamora (2-1) de la que se recuperaron los charros ganando a Majadahonda, Dux, Talavera y Leonesa. Fue una gran resurrección que llevó a Unionistas a alcanzar una brillante tercera posición en la jornada 23.

Y cuando mejor estaban los salmantinos, llegó una nueva crisis que se ha traducido en seis partidos sin ganar y tan sólo un empate, contra el Valladolid B, justo en el debut del nuevo entrenador Luis Ayllón que sustituyó el 15 de marzo al asturiano Dani Mori, cesado de forma fulminante sin una explicación clara.

Ayllón firmó ese empate sin goles ante el Valladolid Promesas, y aunque parezca sorprendente sufrió su primera derrota en esta última jornada en su visita a Majadahonda pese a marcar tres goles (4-3). “Fue un partido atractivo para el espectador, un partido de ida y vuelta, pero no me puedo contentar porque hacer tres goles fuera y no llevarte nada es para estudiar qué es lo que nos ha faltado”, ha reconocido Ayllón. “Nos faltó ser más prácticos y no teníamos que haber regalado dos situaciones de gol que eran evitables”, añadió.

Esta es la situación en la que llega el Unionistas al derbi de este sábado en el Reina Sofía, situado en el puesto undécimo y con muy pocas opciones ya de aspirar a jugar la fase de ascenso porque además el calendario que le resta no es precisamente sencillo pues tendrá que medirse con equipos de primer nivel como son Badajoz, Real Unión, Racing Ferrol o Deportivo.

Nueve son los puntos que separan a Unionistas del quinto puesto que marca la fase de ascenso, pero nada parece indicar que los charros vayan a arrojar la toalla e incluso su entrenador ha asegurado que “vamos a seguir trabajando con la misma ilusión, tenemos que adaptarnos a los cambios y sacar a los jugadores todo su potencial y lo vamos a demostrar en nuestra casa contra el Zamora”.

“Tenemos que cortar esta racha negativa, apretar a partir de ahí y ganaremos en confianza. Trataremos de crecer sobre la victoria, lo más importante ahora es sumar los tres puntos contra el Zamora y a partir de ahí, seguir mejorando”, explica el entrenador quien resalta que “lo inmediato será el partido contra el Zamora en el que volveremos a contar con nuestra gente y no miramos más allá. Tenemos que sacar los tres puntos para cortar esta mala racha y luchar por recuperar los puestos de play off, un objetivo al que no renunciaremos mientras los números no digan lo contrario”.

Ayllón quiere que su plantilla se quite de encima la losa que supone esa presión añadida de que el objetivo sea jugar el play off y pide a sus jugadores que no jueguen con esa obligación, que estén tranquilos y que saquen su juego desde la responsabilidad y el carácter competitivo que tuvo el equipo al comienzo de la temporada. En esa plantilla hay caras conocidas para la afición zamorana como los ex Ramiro Mayor -está lesionado-, Carlos de la Nava o Iñigo Piña que dejó el club rojiblanco en el pasado mes de enero.