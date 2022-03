Miguel Mostaza, el guía hacia el oro de Mariano García

Miguel Angel Mostaza ha sido el manager de los mejores corredores españoles en las últimas décadas pero pocos atletas han llegado bajo su tutela a lo más alto del podio de un mundial como ha ocurrido hace solo unos días con el murciano Mariano García. El representante sanabrés ha sabido planificar las competiciones que el “motorista” debía realizar a lo largo de la temporada en pista cubierta para llegar en las mejores condiciones a Belgrado, donde García confirmó su calidad alcanzando el primer puesto ante los mejores especialistas mundiales.

Pero no sólo ha sido Mariano García el cliente de Mostaza que ha destacado este invierno porque también la salmantina Lorena Martín obtuvo un puesto de finalista “una trabajadora y una curranta impresionante”, Saúl Ordoñez se quedó muy cerca de la final de los 1.500 lisos “pero no tuvo suerte” y Mohamed Katir renunció, por razones estratégicas, a competir en el 3.000 donde tenía reservada una medalla.

“Ha sido un triunfo más para el atletismo español y también a nivel personal porque es un chico que está conmigo desde hace cuatro años, no es una cosa flor de un día”, explicó en declaraciones a este periódico Mostaza quien cree que “es una de las promesas hechas realidad del atletismo español, un grandísimo profesional y me recuerda mucho a Fermín Cacho en sus orígenes, y lo que necesita son oportunidades para demostrar toda la valía que tiene dentro que es muy grande. Ya hace tres años, en el Europeo fue cuarto, el año pasado ganó la final del World Indoor Tour de Madrid y campeón de España de 800, y no estuvo en los Juegos Olímpicos por una apendicitis que sufrió dos semanas antes del Campeonato de España”.

Mostaza ha sabido organizar bien el programa de competiciones del corredor murciano durante este invierno: “Ya en Estados Unidos batió el récord de España con una marca fantástica de 1´45´´12 que le dio el liderato del ranking mundial con el que se presentó en el Campeonato del Mundo. Su gran mérito es que no sólo ganó, sino que tenía la responsabilidad de ser el número 1 y cuando vas de gran favorito tienes un extra de responsabilidad, y vencer eso es difícil, él supo solventarlo con una gran madurez impropia de un chico de su edad”.

Mostaza cree que planificó la temporada de García partiendo de tener claro cuál iba a ser el gran objetivo que era el Campeonato del Mundo, “tu puedes correr muy bien como Adel Mechal, por ejemplo, que ha hecho una temporada fantástica pero a lo mejor, es una opinión personal, no llegó con la fuerza que un mundial requiere porque están los mejores del mundo y tienes que estar al cien por cien”. Mariano inició la temporada en sala corriendo un miting en Manchester con una marca normalita. Se fue a Estados Unidos y ni tan siquiera comenzó compitiendo en el 800, queríamos que corriera primero en una milla y una semana más tarde, ya corrió también en Nueva York en un meeting en el que demostró su fuerza, logrando la mejor marca del mundo del año.

A partir de ahí, ya nos centramos en hacer un buen Campeonato de España. Todos los atletas lo intentan ganar pero en España tenemos unos grandísimos rivales y apareció Alvaro de la Riba que es campeón de Europa y corre también muy bien como quedó demostrado en Belgrado donde terminó cuarto, y el campeón de España fue él”.

“No era cuestión de marcas, sino de marcarse un objetivo, que era llegar bien al gran campeonato, en este caso, el Mundial”, añadió.

Mostaza no cree que Mariano García sea un corredor exclusivamente de pista cubierta y asegura que lo hará bien también al aire libre este verano cuando le esperan el Mundial y el Europeo: “Ya ha sido dos veces campeón de España al aire libre y pienso que este verano puede hacer grandes marcas, porque la marca de pista cubierta equivale a hacer sobre 1´44 bajo en verano”.

Otro gran atleta que representa Miguel Angel Mostaza es Mohamed Katir, otro líder mundial del atletismo español, con el que acordó no acudir al Mundial de Belgrado. “Estoy seguro que lo hubiera hecho magníficamente bien en el Mundial, pero el covid alteró la planificación que teníamos prevista para Belgrado. Teníamos pensado competir en un meeting en Alemania y cinco días antes tuvo que parar unos días por el covid. En plena temporada, entrenando al máximo y con una planificación muy selectiva, parar seis o siete días o entrenar a un nivel por debajo de tu capacidad, te altera mucho los planes”. Pese a todo, Katir compitió en Francia con una marca magnífica de 7´36´´, al alcance de muy pocos en el mundo, pero sus sensaciones no fueron buenas y “le empezaron a entrar las dudas por no entrenar al cien por cien”.

Katir se sometió a un estudio médico y su capacidad pulmonar no estaba del todo bien todavía, podía entrenar pero arrastraba una pequeña insuficiencia. “Decidimos no ir al campeonato de España pero ir al Mundial y no estar para las medallas, no era su plan. Se decidió correr el meeting de Madrid y no solo lo hizo muy bien, sino mejoró su marca con 7´35´´ pero no estaba seguro de cara al Mundial y, tras consultar a sus entrenadores, se optó por recuperarse al cien por cien y comenzar a pensar ya en el verano.

Mostaza lamenta que Sergio Jiménez no haya podido ir al Mundial pero “las lesiones forman parte del deporte, pero así es la vida y tenemos que adaptarnos a lo que nos marca, la vida es la que te marca y la suerte forma parte del éxito de las personas”.