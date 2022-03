Serafín Fraile, a sus 76 años, se queda sin rivales en el maratón

Serafín Fraile fue uno de los pioneros del atletismo popular en nuestra provincia, de la mano de aquel Atletismo Zamora que fundó Teo de las Heras, y con el que dio sus primeras zancadas como atleta de fondo. Medio siglo después, aquella afición deportiva sigue intacta pese a que lo suyo nunca han sido las grandes marcas, y muy cerca ya de los 80 años, se mantiene en activo y ya le cuesta encontrar rivales de su edad como ocurrió en el maratón de Badajoz que completó el domingo pasado como el corredor más veterano de todos los participantes.

Dado que en las provincias cercanas no hay carreras de maratón, Fraile se acostumbró a correr la prueba de Badajoz en la que siempre se ha encontrado muy a gusto y muy bien acogido, hasta completar nada menos que trece ediciones y todas ellas en el podio de su categoría.

El paso del tiempo, sin embargo, no perdona y Fraile Pechero se plantea ya el abandonar el maratón al que se ha dedicado durante toda su carrera deportiva, durante este medio siglo en el que no ha dejado de entrenar nunca, salvo durante unos meses en los que superó una extraña enfermedad, de la que no ha quedado ni resto. Día tras día baja por las mañanas desde hace más de 30 años el bosque de Valorio para entrenar, para rodar con algunos amigos y compañeros en el club Mesa de Valorio que fundó a principios de los años 90 y del que ha sido presidente durante mucho tiempo. “Seguiré corriendo pero, a lo mejor, esa distancia la voy a dejar ya”, reconocía ayer a LA OPINION EL CORREO DE ZAMORA.

Sus comienzos como maratoniano fueron en Madrid donde corrió ocho ediciones, con su marca personal que se mantiene desde las 2h52 de su debut; luego llegarían dos más en Calviá, dos en Jerez, el del Valle del Nalón y alguno más.

Pero en los últimos años se ha centrado en la carrera de Badajoz a donde “comencé a ir de la mano de José Manso -otro gran atleta popular zamorano- por el 2005, tratan muy bien a la gente y he seguido”, comenta este superveterano que este viernes cumple 76 años.

Su vocación por el maratón fue tardía ya que corrió por primera vez la carrera de los 42 kilómetros con 43 años en Madrid, hasta la que puede ser la última, el pasado domingo, con 4h23: “Las marcas han ido subiendo a medida que avanza la edad”, pero esta edición de Badajoz ha tenido un significado especial porque ha sido el primer maratón en el que ha corrido acompañado por su hijo Marcos, que debutó de su mano en la distancia: “Pensaba que podría haber hecho una marca un poco mejor pero está bien. La competencia tampoco fue mucha porque en mi categoría tan sólo había un participante, un portugués de Cascais que quedó por detrás de mi”, explica el policía nacional jubilado quien reconoce que el recorrido de Badajoz no es fácil porque tiene varias cuestas. “Casi todos los días sigo bajando a entrenar a Valorio, solemos descansar un día a la semana o como mucho dos, y hacemos mínimo una hora aunque en este tiempo de preparar el maratón, hemos pasado alguna vez de dos horas. Los días laborables hacemos menos y las tiradas largas, el fin de semana, como máximo he hecho esta vez 26 kilómetros. Salgo con algún compañero del club Mesa de Valorio y nosotros mismos planificamos nuestros entrenamientos, no tenemos entrenador”.

“Esta vez, la segunda parte ya me ha costado bastante completarla y lo mejor es bajar un poco la distancia. En Badajoz, todos los años que he ido he quedado entre los tres primeros de mi categoría pero ya se me hace un poco larga la distancia”, explica tras reconocer que seguirá, sin embargo, con medias maratones y otras distancias cortas: “Me encuentro perfectamente, solo el primer día un poco de molestias pero solo descansaré esta semana y en el fin de semana ya empezaré otra vez”, señala el corredor natural de Salamanca pero afincado en Zamora durante casi toda su vida.