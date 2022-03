José Andrés Román Mangas reflota al Fluvial de Lugo

José Andrés Román Mangas recaló en Lugo hace ahora cuatro años para tomar las riendas deportivas de uno de los clubes con mayor historial de España como es el Fluvial de Lugo, dispuesto a llevarlo de nuevo a los primeros puestos del ranking nacional. Román Mangas fue el gran artífice de llevar a Amigos del Remo de Zamora a lo más alto durante más de tres décadas en las que el club zamorano no paró de sumar títulos nacionales en todas las especialidades y categorías. Dio por finalizada su tarea en Zamora y optó por cruzar el Atlántico para trabajar con el piragüismo colombiano y en 2018 decidió regresar a España para tomar las riendas del Fluvial de Lugo gracias a su buena amistad con sus dirigentes, Tito Valledor y Ramos Misioné.

Cuatro años después y tras superar todos los inconvenientes de la pandemia, el Fluvial de Lugo ha conseguido ya entrar entre los diez mejores clubes españoles, codeándose ya en Galicia con Pontevedra, O Grove y Tui en el ámbito gallego. Y lo que es más importante, estos resultados se mejoran todavía en las categorías inferiores, en cadetes e infantiles. Es el gran hándicap actual del Fluvial de Lugo, la abundancia de palistas jóvenes en sus filas, lo que condiciona, lógicamente, las competiciones de primer nivel donde es necesaria la experiencia.

Román Mangas ha conseguido alcanzar estos resultados con la pandemia por medio, en este plazo de cuatro años. Su llegada a Lugo se produce en un momento en el que el Fluvial contaba ya con buenas instalaciones para poder desarrollar su trabajo: un buen hangar, un gimnasio completo en el que se ejercitaban un grupo de unos cuarenta deportistas entre todas las categorías. Durante estos últimos años se ha creado tres centros de entrenamiento: uno a 18 kilómetros de Lugo aprovechando un albergue de la Xunta de Galicia donde se trabaja durante los fines de semana cuando el río Miño está más crecido a su paso por la capital dedicado a las categorías inferiores y a los cursillos; y también se ha acondicionado a solo 2.000 metros del club una finca en la que entrenan los mayores.

También ha crecido el número de deportistas y entre niños de colegios y otras actividades, pasan en torno a los 500 niños por las instalaciones del Fluvial. A lo que se suma los cursillos de verano que mueven entre 100 y 150 niños. Hasta el punto de que el Fluvial es ya el club que más licencias de piragüismo tramita en Galicia, con 250-300. A todo ello hay que sumar los grupos de entrenamiento que engloban dos grupos 60 palistas. El Fluvial participa además con 80 deportistas en la Liga Provincial de base.

Román reconoce los problemas que plantean las crecidas del Miño ya que “hay años que desde diciembre hasta marzo no podemos entrenar en el río y en este sentido, contamos con una gran ayuda del Ayuntamiento de Portomarín y de la propia Xunta de Galicia cediéndonos las instalaciones. Podemos hacer un trabajo para luchar con los primeros clubes de España, no podemos ir al Campeonato de España de Invierno y decirles a los rivales que remen más despacio porque nosotros en Lugo no podemos entrenar por las crecidas del río”, señala el técnico zamorano.

Otra importante labor que ha asumido Román Manga es la de formación de los técnicos de que dispone el Fluvial de Lugo: “Yo tenía contactos con canoistas de Venezuela y Bogotá que han venido a España y hemos ido formando como técnicos a varios chicos. Ahora tenemos dos que se dedican a desarrollo y base, y el otro con el primer equipo. En el Fluvial, hace cuatro años, no teníamos canoistas, ni material. En estos momentos contamos con más de 25 canoistas y material para que entrenen y compitan todos con garantía. Pero lo más importante no es la formación, sino el interés y esta gente ha puesto todo el empeño y están aprendiendo cuáles son los secretos de este deporte que no tiene muchos, pero hay que saberlos”.

Y otro factor importantísimo en el club gallego es que “te encuentras con verdaderos forofos del piragüismo, forofos en el buen sentido de la palabra, porque han sido deportistas como es el caso de Ramos Misioné, Gasalla , Tito Valledor o el delegado Pepe Rois, que apoyan esto de forma importante. Si no hubiera esa implicación, las cosas no se harían tan rápido, es gente que conocen muy bien este deporte porque llevan toda la vida y el camino tiene menos piedras”.

“Estamos empezando a estar en el sitio donde se cuecen los buenos resultados pero no hay que tener prisa -señala el veterano técnico que está en camino de acercarse a los 50 años de dedicación-, sabemos que tenemos un grupo de cadetes e infantiles muy buenos, no de cantidad sino de calidad, y nuestro apoyo es ese de ahí hacia arriba. Hay que seguir moviendo chavales pequeños porque tenemos además la suerte de tener a Cristian Toro con nosotros, los hermanos Roza o Xoel García, y con ellos le damos configuración al equipo senior”, añade Román Mangas quien resalta que el pasado año en el Campeonato de España consiguieron 14 medallas, 23 en los campeonatos gallegos y 146 -60 de oro- en la liga provincial, unos resultados que recuerdan a los que conseguía hasta hace bien poco al frente de Amigos del Remo en Zamora: “Entonces teníamos un grupo importante de gente que estaban en el top nacional y se configuró un equipo desde el año 84 y estuvimos en el podio hasta 2006-7. El camino siempre es el mismo, hay que mover a los chavales, y tener un grupo de mayores importante y contrastada nacional e internacionalmente”, añade.

Ha sido un periodo de cuatro años muy duro, sobre todo para crear las infraestructuras necesarias y configurar el equipo “ahora ya tenemos la plataforma para poder rendir al máximo nivel pero para eso hay que trabajar muy duro. Llegar aquí ha sido duro, pero a partir de ahora será mucho más complicado porque ya hemos llegado a la altura de los buenos, pero tranquilo que les ganaremos”.

SELECCIONADOR NACIONAL DE MARATON

La otra faceta en la que trabaja José Andrés Román Mangas es la de la selección nacional de maratón con la que se comprometió durante el mandato de su hermano Juanjo en la Federación Española, pero continuará ahora con Javier Hernanz. Desde el 18 al 21, la Selección Española se ha consolidado consiguiendo entre 8 y 10 medallas en cada uno de los tres últimos mundiales: “La línea está siendo ascendente pero también porque hay un grupo de gente, de deportistas, muy implicada y ahí han estado en el Campeonato de España este fin de semana. Hay que seguir apostando por los junior e intentar mejorar los resultados, más concentraciones para hacer más equipo, pero la situación económica tampoco es la mejor para crecer”. En cuanto al eterno problema de que los palistas son los que tienen que asumir los gastos de las competiciones internacionales, Román Mangas puntualiza que la Federación se ha comprometido a pagar todo, aunque “en estos tres últimos años, el equipo se ha autofinanciado, con el apoyo del 1% de la Liga Profesional que ha servido para revertir a los palistas los gastos que tuvieron en las competiciones”.

Dentro del programa de competiciones de maratón de esta temporada, Zamora ocupará un lugar destacado ya que será la sede del Campeonato de España tras el que Román Mangas elaborará la selección definitiva para el Mundial de Portugal. A mediados de junio habrá una regata en Mequinenza, clasificatoria para el Europeo, y las plazas que falten por cubrir se decidirán en Zamora. “Tenemos la ventaja que este año el Mundial es en Portugal, con lo que los gastos se reducirán de forma importante”, señala el entrenador zamorano.