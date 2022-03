Zamora CF - Celta B: Tres puntos irrenunciables para seguir en Primera RFEF

Comentaba Yago Iglesias esta semana que “mientras hay vida hay esperanza” y en el equipo deben creer, y creen, en la permanencia en Primera RFEF. Eso tratará de plasmar este mediodía el Zamora CF en su enfrentamiento con el Celta de Vigo B, ganar vida y sumar puntos de esperanza a una lucha muy complicada en este último cuarto de la competición pero que es matemáticamente posible y está en su mano.

En el equipo, una vez sacudida la decepción por la inmerecida derrota en casa del líder y recuperados anímicamente, se pusieron una vez más manos a la obra para preparar un encuentro ante el filial celeste que nadie oculta que es clave para el objetivo, lo dice el director deportivo, César Villafañe, y también el entrenador y es que es necesario tomar oxígeno para lo que viene por delante. “Ganar al Celta B sería coger aire, seguir creyendo todavía más y ver que todo lo que estamos haciendo da sus frutos y en eso estamos”, comentó el gallego que cree que las ganas, el trabajo y la insistencia tendrán como fruto esos tres puntos en juego.

La falta de confianza es una realidad que convive con la plantilla desde hace varias semanas en las que han vuelto a caer en un bache que parecía superado con la llegada del llegado, y es que no se explica que haciéndolo “igual o incluso mejor”, los resultados sean negativos. “No hacemos nada diferente a aquel momento de buenos resultados, de hecho, hacemos muchas más cosas bien. Pero en aquel momento teníamos el acierto de meter goles y en momentos claves y ahora no lo tenemos”, y es que para el entrenador la falta de gol es motivo real de la crisis de resultados, además del factor suerte que tampoco los acompaña. “El fútbol ha sido cruel. Pero espero, deseo y creo que tarde o temprano nos vendrá de vuelta. Vamos a tener el premio de ganar un partido y ojalá sea el fin de semana y no se demore más. Si este fin de semana todo ese buen hacer del equipo se ve recompensando con tres puntos, estoy seguro que veremos todo de otra manera”, añadía.

Este duelo será, además, será el reencuentro con la afición después de las polémicas declaraciones del presidente del Zamora CF, por las que tuvo que pedir disculpas. El reto de todos será contentar a los aficionados y a ellos mismos para ser fuertes en casa y es que en feudo propio el equipo del Duero no ha mostrado una mayor fortaleza. Sobre el rival, un equipo al que conocen a la perfección en el cuerpo técnico, recordó que, a pesar de su último pinchazo en su visita al Tudelano, es un claro aspirante a la fase de ascenso, y destacó de ellos “la competitiva” y la calidad de sus jugadores que “tienen un desborde muy grande”. “De la nada saca ocasiones de gol. No es el perfil filial cien por cien, pero es que no son un filial al uso. A nivel individual tiene una grandísima plantilla, son capaces de mantener altos niveles de competitividad que no es normal en un filial, y todo eso lo metes dentro de un terreno de juego y hay que hacer muchas cosas bien para ganarles, estar atentos y que no tengan su mejor día”, aseguró Iglesias en rueda de prensa.

Dani Hernández y Juanan, bajas seguras, mientras que Xisco es duda

Para este encuentro, el entrenador vuelve a contar con varias bajas en sus filas, lo que obliga a más cambios y rotaciones impidiendo alcanzar un “once tipo” que ya parece una quimera. Así, en esta ocasión a la ausencia de Juanan se une la de Dani Hernández, mientras que Xisco Campo será duda hasta el último momento y aunque ya parece recuperado es probable que no sea titular.