“Desde muy joven me ha gustado vivir en el extranjero tras la experiencia del Erasmus que tuve en Amberes (Bélgica) en la temporada 2011/2012 cuando estuve trabajando para el Atlético de Madrid como ojeador en Bélgica y los países de alrededor: Holanda, Alemania, Francia, Suiza… Así descubrí el extranjero y las oportunidades que había”, señala Luis Rodríguez del Teso, un zamorano de Santovenia de Esla que ha decidido ubicarse en Polonia, después de recorrer realizando funciones de representante de jugadores, ojeador o secretario técnico, varios países, y a escasos kilómetros de la frontera con Ucrania, regresa a Cracovia tras unos días en Zamora, para vivir de cerca la forma en que el fútbol sobrevive a la guerra en una ciudad con casi un millón de refugiados ucranianos.

“Estuve viviendo en Estocolmo (Suecia) a donde fui para ver cómo es el fútbol en los Paises Nórdicos y viajé a Finlandia o Dinamarca. Posteriormente viví en Inglaterra trabajando para Soccerex, un agencia de organización de eventos en la industria del fútbol, en el departamento de marketing y ventas. Ya entonces tenía “in mente” la opción de Polonia pues, a partir de la Eurocopa de 2012 que organizó precisamente con Ucrania, me llamó la atención el tema de los estadios y las infraestructuras”, explica Luis Rodríguez destacando asimismo que entonces “hubo una inversión fuerte y los clubes de Primera División o Segunda, cuentan con estadios muy renovados y de muy buen nivel, estadios que incluso en España es difícil encontrar”.

Su función en Polonia es la de intermediario o representante de futbolistas, en ocasiones con clientes directos, busca jugadores que le piden los clubes o jugadores que manejan otros compañeros. Además actúa como consultor para clubes, en algunos casos le solicitan información concreta de la liga de Polonia u otras, informando con visionado de partidos en directo y en vídeo -también viaja a otros países- tanto de partidos en general como de jugadores en concreto. Ejerce la labor de representante pero también de ojeador o informador. Incluso ha tenido ya ofertas de equipos de Polonia como secretario técnico “pero hasta el momento no me ha convencido ninguna”, explica el técnico de solo 31 años.

Tras el estallido de la guerra en Ucrania decidió pasar unos días en Zamora, a donde viaja con frecuencia, pero no ha dudado en regresar porque “estoy muy contento allí. La cultura del país me gusta, la adaptación ha sido muy rápida, y voy mejorando con el idioma, sobre todo a nivel de entenderlo y me suelto cada vez más hablando. Es un país con buenas condiciones y que se puede tener un buen nivel de vida allí”, añade.

El pasado 24 febrero llegó la guerra y en Cracovia, el sábado 26 ya se vieron los primeros refugiados. De todas formas, ya antes de la guerra la ciudad polaca era uno de los primeros destinos de ucranianos fuera del país y ya había unos 800.000 viviendo en la ciudad antes de la guerra. “Por relación y cercanía con Ucrania, y a través de conocidos, de familiares y amigos que ya estaban allí, ahora están eligiendo este destino los refugiados como también Varsovia, la capital, principalmente. Casi alcanzan ya los dos millones de refugiados en Polonia. La vida es normal, como puede ser en España, pero se nota la llegada de los refugiados, sobre todo en las estaciones de tren, pero han comenzado a proliferar los puntos de recogida de ropa, alimentos, etc. para los refugiados”.

El fútbol no es ajeno a la problemática de la guerra y muchos clubes se han movido al respecto, facilitando sus instalaciones para la recogida de materiales y alimentos, y para que se puedan alojar algunos refugiados durante un tiempo”. Rodríguez del Teso destaca la solidaridad del pueblo polaco con Ucrania: “Es un país muy unido y cuando llegan mal dadas, se pone con todo y ayuda, ya que saben lo que es la guerra. La vida es normal, pero siempre hay una incertidumbre en el ambiente, qué pueda pasar o comentarios por la calle”.

“Al ser un país de la OTAN, hay presencia militar polaca y de otros países alrededor de la frontera con Ucrania, Bielorrusia y Rusia, estando Cracovia de la frontera con Ucrania a menos de 300 kilómetros”.

La competición de fútbol no se ha parado en ningún momento, continúa con su desarrollo habitual en Polonia, pero los jugadores que estaban en Ucrania, los extranjeros especialmente han tenido que salir, porque los ucranianos se tienen que incorporar al ejército, y la Federación Polaca ha decidido que los ucranianos que eran hasta ahora extracomunitarios, ahora no ocuparán plaza de extracomunitario, una ventaja para que lleguen a Polonia. Y los extranjeros que estaban jugando en Rusia y Ucrania, pueden firmar fuera de la fecha de mercado por cualquier club. Así Polonia ya ha cogido jugadores interesantes como el Legia Varsovia que ha fichado al internacional esloveno Benjamin Verbic o el Lech Poznań al Internacional polaco Tomasz Kdziora, ambos procedentes del Dinamo de Kiev, entre otros. En definitiva, Polonia se está reforzando con jugadores que se han quedado tirados en Ucrania a lo que contribuye que existen mucho lazos de unión y buenas relaciones entre clubes y ligas de ambos países”.

No hay que olvidar tampoco que la selección polaca se enfrentaba en la eliminatoria para el Mundial de Catar a Rusia y a través del vicepresidente de la UEFA, el ex futbolista Zbigniew Boniek, y especialmente del actual Presidente de la Federación Polaca Cezary Kulesza, movió muchísimo para que eliminaran a Rusia, como así ha sido finalmente y Polonia se enfrentará al vencedor del República Checa-Suecia con la plaza para el Mundial en juego.

Quería hacer más contactos en esta zona de Europa, conseguir contactos de futuro para una hipotética vuelta a España y pronto comprobó que Polonia es un país con un gran desarrollo que se traduce en la industria del fútbol, exportando futbolistas polacos a ligas como la italiana, alemana o inglesa y fichando jugadores de muchos países como por ejemplo de España: “Ahora es como una moda fichar futbolistas españoles y actualmente hay unos treinta jugando en Polonia, de los cuales, la mitad aproximadamente están en Primera División, la denominada Ekstraklasa”. El perfil de jugador español en el que trabaja Rodríguez del Teso para Polonia es el del futbolista español de un nivel alto de Primera Federación o de Segunda División, que encuentra dificultades a partir de una determinada edad para seguir ascendiendo peldaños en España. “Jugar en la Primera polaca le da al jugador un mercado diferente. No es lo mismo ser pichichi en Primera RFEF o marcar varios goles en Segunda, que ir a la Primera de Polonia y lograr ese mismo rendimiento que te puede hacer dar el salto a competiciones de otros países como por ejemplo Turquía o Estados Unidos, entre otros”. Por ejemplo, el pichichi actual de la Primera polaca es el español Ivi López que llegó a pertenecer a equipos de Primera y su último equipo en España fue la Ponferradina en cesión del Levante. Ha encontrado en el Raków Częstochowa su sitio, es el máximo goleador de la liga sin ser un delantero centro específico y tiene un gran protagonismo. “Es un jugador que en España tenía un mercado un poco acotado y en Polonia ha encontrado su sitio, teniendo un gran rendimiento en las dos temporadas que lleva y posiblemente pueda ser traspasado este verano”, explica el técnico zamorano. “Polonia es un país en desarrollo en general, no solo en el fútbol, y las condiciones económicas para los jugadores de un rango medio son interesantes. El mercado de invierno allí cierra más tarde porque el parón de invierno dura un mes más por las condiciones climatológicas, lo que da lugar a que jugadores en el paro o que no están contentos en sus equipos puedan firmar allí”, añade el técnico de Santovenia.